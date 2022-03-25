Топ 5 популярных мест для зимней рыбалки в 2022 году

Карьеры в посёлке Чкалова

Здесь водится хищная рыба — щука, окунь, судак. Но основное преимущество водоёмов — это их местоположение, совсем близко к городу.

Кутулукское водохранилище

Неотъемлемый плюс — здесь хорошо клюёт. Лещ и другая белая рыба, щука, окунь — такое богатство водится в этих местах, что и привлекает рыбаков со всей области. Из минусов — придётся проехать более 100 километров от Самары.

Река Сухая Самарка

Разнообразие и постоянный приход рыбы из Волги, а это для многих любителей отдыха с удочкой — самое главное.

Затон Огороды

Залив Самарки, который славится обилием рыбы — плотвой, подлещиком, окунём, а также выгодным для городских рыбаков расположением.

Залив Волги в посёлке Екатериновка

Здесь можно выловить далеко не один килограмм щуки, что для ценителей рыбалки — настоящая удача, поэтому это место активно пользуется спросом.

Все водоёмы бесплатные, поэтому всё, что нужно для хорошей рыбалки здесь — это желание и хорошее настроение.