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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Бодров спасает кинотеатры

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Серьезные геополитические сдвиги в мире, привели к тому, что бизнес сейчас переживает не лучшие времена, немало досталось и кинотеатрам, которые находятся под угрозой разорения. Уход из России таких крупных кинокомпаний как "Дисней", "Sony pictures", "Warner Bros", опроверг популярную фразу "культура вне политики". Но что немаловажно российские кинотеатры лишились громких премьер ("Бэтмен", "Морбиус", в перспективе "Фантастические твари 3" и "Доктор Стрэндж 2"), сулящих принести немалую прибыль. В качестве антикризисных мер было принято решение вернуть в прокат отечественные хиты, которые уже успели себя хорошо зарекомендовать.

С 24 марта на большие экраны вернется дилогия Алексея Балабанова "Брат", ее выпустит дистрибьютер "Наше кино". Чуть позднее афишу пополнят и другие картины режиссера "Морфий", Жмурки", "Кочегар", "Про уродов и людей", "Мне не больно". Но не только тяжелые и остросоциальные произведения получат вторую жизнь, для детской аудитории в повторный прокат выйдут мультфильмы студии "Мельница": Алеша Попович и Тугарин Змей, Илья Муромец и Соловей разбойник", Добрыня Никитич и Змей Горыныч", а также "Три богатыря". Точных дат правда пока нет. Но зато уже сейчас можно посмотреть комедийный хит Дмитрия Ефимовича "Батя", решившего вновь попробовать покорить кинотеатры (во время первого проката фильму удалось собрать 7,5 миллионов долларов).

Самарцы могут ознакомиться с популярными отечественными проектами, воспользовавшихся услугами сетей "Мягкий кинотеатр", "Киномакс", "Зум Синема" и др. Важно отметить, что "Киномакс" временно отменил возможность оплату билетов пушкинской картой.

Помогут ли такие меры кинотеатральному бизнесу справиться с финансовыми потерями неизвестно. Ассоциация владельцев кинотеатров в России утверждает, что если студийный бойкот продлится еще хотя бы несколько месяцев, то потери будут катастрофическими. Без поддержки государства может произойти может произойти полное уничтожение всей отрасли кинопоказа в стране. Но директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко уверяет, — "в настоящее время правительство РФ и министерство культуры разрабатывают меры, которые обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период".

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