Тренды маникюра весны 2022

Самые стильные оттенки сезона!

Во-первых, нюд — неизменная классика, никуда не уходит и будет вместе с нами ещё долго! А для любительниц дизайна можно добавить в маникюр легкие металлические детали.

Во-вторых, уже год находящийся в трендах зелёный весной станет популярным в болотном и травяном оттенках. Этот цвет может вызывать ассоциации с возобновлением жизни, спокойствием и умиротворением.

Следующий на очереди нежно-голубой и сиреневый. Эти оттенки уж точно подарят свежесть вашему образу. Отлично завершат ваш нежный весенний образ.

После зимней спячки хочется чего-то яркого и теплого. Поэтому яркие цвета будут чаще встречаться на ногтях у девушек и среди них есть те, которые стали популярными сравнительно недавно. Сюда входят ярко-розовый, насыщенный синий, солнечный жёлтый и пламенно-оранжевый.

Самый стильный дизайн сезона!

Популярным остаётся френч. Ещё трендовее он станет, если будет блестящим либо ярким.

Для любителей всего самого трендового можно попробовать вариант обратного френча. Он точно будет изюминкой вашего образа.

Точки, точки, точки… просто, лаконично и стильно. Такой маникюр в различных вариациях становится еще одним топовым дизайном весны.

Минималистичный цветочный маникюр — это то, что точно будет ассоциироваться с весной. Поэтому его тоже стоит взять на заметку.

Волны и мягкие линии с нами ещё с лета 2021 и не собираются уходить. Тем более сейчас, когда хочется чего-то, что создаст хорошее настроение и тон текущего дня.

Весна — это время для того, чтобы вдохновлять и вдохновляться. Мы надеемся, что вдохновили вас и желаем, чтобы каждый маникюр создавал настроение и был хорошим завершением вашего образа. А главное, помните, что лучший маникюр — это тот, который нравится именно вам!