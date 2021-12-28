Бизнес любви не помеха: история успешной женщины

Наша героиня получила 5 высших образований, открыла сеть своих детских садов и школ, поддерживаемых президентом нашей страны, работает как ментор в бизнесе и проводит консультации. Может продать простой карандаш за огромные деньги и монетизировать любую вашу идею. При этом Марина уже более 20 лет замужем и воспитывает двух детей — маленькую Алексу и взрослого Филиппа. Как же совместить успешный бизнес и семейное счастье в наше непростое время? Об этом мы сегодня и поговорим.

— Начнем рассказ о нашей героине с детства. Марина, что строило ваш характер, откуда появилась такая сила воли и столь амбициозные планы на жизнь. Как считаете, что больше всего повлияло на вас в детстве на становление вас как личности?

Я считаю, что период детства — это самый главный период в нашей жизни. Он закладывает характер и основы будущего каждого человека. И крайне важно, чтобы в именно в детстве родители относились к ребёнку с особым вниманием и пониманием, потому что только они закладывают ту основу, которая в дальнейшем сформировывается в любой результат. А в хороший или плохой — это в первую очередь зависит от семьи.

С самого раннего детства для меня и мама и папа — это была постоянная любовь и сплошное обожание. Это сохраняется и до сих пор. Мне уже 45 лет, а папа все еще ласково называет "малышка". И вот эта поддержка и вера в меня самых близких людей как раз помогает мне развиваться и расти и по сей день.

— А какой вы были в юном возрасте?

В детстве я была очень взбалмошной и свободолюбивой. Даже по знаку зодиака я овен, то есть я вспыльчивая, моя стихия — огонь. Я верю в астрологию, хиромантию и все, что связано с магией. И мой знак — очень активный, возможность, чересчур. Это тот знак, которому нужно все или ничего, и без промедления. И я яркий представитель этого знака. И да, многие черты — не из лучших, но если это переводить в тот же бизнес — это делает меня еще более сильной и помогает добиваться невероятных результатов. И для меня сейчас, как и для меня маленькой, совершенно не ничего невозможного — это мой девиз по жизни.

— Резюмируя, давайте определим, что же повлияло на вас из детства?

Хорошее воспитание, любящая семья, постоянное общение, умение коммуницировать с разными людьми.

— Что для вас хороший родитель?

Я прихожу с работы домой и я занимаюсь только ребенком! И вот эти два часа (у дочки после садика, у меня после работы) и вплоть до того, как она уходит спать — это наши часы! И надо играть и заниматься с ребёнком, и самое важное — слушать своего ребенка. И это потом выльется в ту огромную благодарность, в принятие тебя, как лучшего родителя. Естественно, будут недопонимания, будут конфликты, но без этого никуда. Но только любя, понимая, и главное — каждый день общаясь со своим ребенком и учась у него — вы сможете стать хорошим родителем.

— Есть ли табу в воспитании?

Я повторю не раз, ребенка всегда нужно слушать и слышать! Никогда нельзя произносить "отстань" на какую-то, даже малейшую просьбу. Нужно бросить все и ответить на вопрос, даже если ты параллельно говоришь по телефону. Вы просто бросаете это телефон! Потому что твой ребенок — это самое важное, что у тебя есть! Другим людям ты можешь перезвонить потом, но если ты не ответишь сейчас ребенку — потом в будущем это может вылиться в огромные проблемы. Потому что ребенку важно только твое внимание, здесь и сейчас.

И именно из-за недостатка внимания сейчас повзрослевшие дети ходят к психологу прорабатывать такие темы, как "развитие уверенности в себе", "как мне наладить отношения с родителями" и тд. А ведь все потому, что когда-то мама не положила вовремя телефон и не ответила дочке на вопрос "почему у моей куклы порвалось платье". Уже тогда это стало внутренним конфликтом для ребенка и его личной проблемой.

— Есть ли что ещё, что важно дать ребёнку с самого детства?

Возможность попробовать в жизни все! У меня никогда не было никаких запретов. И я также сейчас воспитываю своих детей, у нас нет запретов, например, на какую-то деятельность, хочешь сходить на один кружок — сходи, хочешь на другой — пожалуйста, ты должен себя во всем попробовать. И там, где ты оказался более успешным, ты уже в дальнейшем можешь развиваться. Это все идет из детства.

И я в своем детстве чего только не перепробовала: и музыку, и танцы, и пение и все самые разнообразные кружки. Сейчас это можно реализовывать и дома, с помощью курсов, видео на ютубе и тд, можно научиться чему угодно.

И главная задача родителей — видеть, что хочет их ребенок и способствовать его развитию!

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был успешный — отдавайте его в кружки, садики, школы. Он должен общаться! Только через коммуникацию ребенок сможет познать этот мир и адаптироваться в нем. Ни в коем случае не домашнее обучение! На домашнее обучение можно переходить только по медицинским показаниям.

— Поговорим немного об образовании, так ли оно важно сейчас?

У меня их целых четыре, и скоро будет пятое. Мне все время хочется чего-то интересного, нового, я вся в знаниях. Я уже изучила все основы интернет-маркетинга, составления приложений, веб-дизайн и еще много чего. Я уже освоила столько специальностей, но мне это нравится, я прям кайфую, когда что-то делаю и создаю. И моя цель — создание качественного и полезного продукта для людей. Поэтому я стопроцентно уверена, что любое образование, будь оно в высшем учебном заведении или прохождение курсов онлайн — это необходимо нам!

— Марина, а откуда в вашей жизни появился бизнес? Ведь как таковому бизнесу 20 лет назад не учили и первое образование у вас было, насколько мне известно, это бухучёт.

В начале 2000-х, после рождения первого ребенка, Филиппа, я была пару месяцев в декрете и мне стало невыносимо скучно. Я не могла просто ходить с коляской целыми днями и ждать, пока сын повзрослеет. Тогда я подумала, что хочу основательно заниматься воспитанием Филиппа. Я стала изучать кучу методик и программ, читала миллион книг, порисовала таблички для обучения вместе с мужем и т. д. Мне хотелось вложить в ребенка все, сделать его суперским. Потом я отдала сына в бэйби-клуб, но так как мне все ещё было скучновато, я стала интересоваться, как у них там все проходит. Поэтому нередко я засиживалась у них на занятиях, и в итоге изучила всю программу вдоль и поперёк. Тогда у меня родилась идея, а не открыть ли нам свой детский частный сад. В Самаре на тот момент был лишь один похожий сад в виде маленькой группы, которая арендовала отдельное помещение в муниципальном детском саду. Поэтому в успех моего проекта не верил никто, идею тогда не поддержали даже родители, но в меня поверил муж! В 2005 году мы открыли свой маленький детский сад "Филиппок", а через пару лет образовалась наша сеть по всей Самаре. Так и началась моя долгая и интересная бизнес-история.

— Как такая бурная социальная деятельность, постоянные разъезды и бесконечные мероприятия состыковываются с семьей? И как в таком ритме не испортить взаимоотношениями с супругом?

Последние 15-20 лет я живу с таким девизом: "мне дайте слово, я выступлю, я все всем скажу!" Смотрит ли мой муж на все это спокойно? Конечно же, нет. И я вам скажу больше: мужчин, которые бы отсиживались в тени, пока их женщины так много работают — просто не бывает. Либо это не ваш мужчина!

Думаю, самое главное в любых взаимоотношениях с мужчиной и женщиной — это терпение и прощение. Я вначале говорила вам, что я очень нетерпелива и всегда бегу впереди паровоза. Поэтому я понимаю, что над терпением мне ещё работать и работать, но без этого никуда.

При этом хочу отметить, что в отношениях любую проблемную ситуацию создает только женщина. И во всех конфликтах, во всех разводах виновата только женщина. Мужчина никогда не разведется со своей женщиной, потому что мужчина априори более привязан к своей женщине, чем она к нему.

— Как же тогда получается не разрушить свои взаимоотношения?

Необходимо убрать свое мужское начало и мужскую внутреннюю силу. Потому что мужчине не нужна женщина, которая будет тащить за них обоих все на свете. А женщина, которая и мама, и жена и работник — это очень тяжело. Поэтому женщина должна сохранять баланс. И если мы говорим о счастливой семье, то должно быть 50/50 — мужчина должен чувствовать себя мужчиной, женщина — женщиной, ни больше ни меньше. Я уже говорила, семья — это основа всего! И когда в ней никто не уходит в крайности и выполняет свои функции, не беря функции своего партнёра — получается лучший союз.

— Марина, мы уже так о много поговорили. Последний вопрос, который я вам задач, что делает из человека успешного человека, как он реализуется?

Успех — это большая работа. Это работа над собой. И я не понимаю таких отговорок, когда люди говорят "у меня было плохое детство и не любящие родители, поэтому я менее успешный, ведь мне не повезло и тд". Нет, человек может, и я бы сказала, что должен воспитать себя самостоятельно, каждому человеку под силу сделать себя абсолютно другим.

И важно отметить, что успех не равно деньги или бизнес. Успешным нужно быть в той сфере, в которой тебе комфортно и уютно. Должно быть состояние здорового комфорта и гармонии в жизни. И удовольствие от своей деятельности — вот это равно успех! Если человек не испытывает удовольствия от того, чем он занимается — то нужно срочно переходить на другую работу или искать себя в другом деле. В этом весь секрет.