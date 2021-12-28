Самарский блогер Соня Пасашкова: "Я рада, что своими словами могу помочь людям"

— Ты активно развиваешься в Инстаграм и ТикТок: для чего ты этим занимаешься, что это тебе дает?

— В Инстаграм я пришла примерно в 2013 году. Мне всегда хотелось общаться с большим количеством людей, иметь собственную аудиторию, быть артисткой. Через блог я хотела делиться своими идеями, убеждениями, положительно влиять на взгляды людей. С одной стороны, блог помогает мне самоутвердиться, почувствовать себя значимой, с другой стороны, я действительно вижу, что мои публикации помогают людям.

— В чем выражается эта помощь, видишь ли ты уже какие-то результаты своей деятельности?

— Да, я знаю лично как минимум четырех девушек, которые после моих статей о феминизме пришли к этому движению, узнали и поняли, что это на самом деле такое, что им это подходит. Они мне писали об этом. Для меня важно делиться мыслями и получать отклик. Как говорила Алла Пугачева на одном из концертов: "Если что-то после моего концерта осталось в ваших сердцах, то большей награды для себя я не желаю". Я так же считаю: если после посещения мое странички кто-то становится увереннее в себе, узнает что-то новое или, например, как те девочки, пришедшие в феминизм, меняет что-то в своей жизни, мне большего и не нужно.

— Вот у тебя лайфстайл тематика в сторис, ты делишься множеством интересных знаний и идей, а почему именно феминизм занимает такое большое место в твоих высказываниях?

— Я поддерживаю тему феминизма из-за того, что это близко мне и важно для общества в целом. Когда в 21 веке у нас все ещё существует сексизм, стеклянный потолок и женское обрезание, но отсутствует закон о домашнем насилии — это печально и несправедливо. Я тоже женщина, я тоже сталкивалась и сталкиваюсь с сексизмом. Каждая из нас сталкивается. Поэтому я считаю необходимым говорить об этом.

— Собираешься ли ты вкладываться в продвижение?

— На самом деле, самое важное в развитии блога — затраченное время, и пока я не готова вкладывать слишком много времени в работу над социальными сетями, хотя посты выкладываю стабильно и с подписчиками общаюсь. У меня аудитория в несколько тысяч человек в ТикТоке, им планирую заняться плотнее как артист, но и тематической лентой в Инстаграме тоже не прекращу заниматься. Для всего этого нужны прежде всего время и ресурсы, сейчас у меня есть определенная стратегия, при помощи которой я планирую развиваться в 2022.

— У тебя, кстати, Инстаграм и ТикТок сильно отличаются по наполнению. В ТикТоке ты играешь роль учительницы, можешь рассказать, как эта идея вообще появилась?

— Образ Милославской родился совершенно спонтанно. В феврале прошлого года я увлеклась вселенной Гарри Поттера, потому что в ней играл один из моих любимых актёров — Алан Рикман. Примерно в это же время я задумывалась над освоением новой для себя площадки — ТикТока. Тогда была первая волна популярности идеи о "наших в Хогвартсе". Всё это слилось воедино в моей голове, и получился образ Софи Милославской (да, я позаимствовала фамилию Жоржа Милославского из легендарного фильма "Иван Васильевич меняет профессию", потому что мне хотелось сделать очень "русскую" авантюрную героиню). На тот момент в моей голове родились сценарии двух "пилотных" роликов. Но когда я приступила к съёмкам, поняла, что совершенно не понимаю, как мне играть мою героиню. На помощь пришло увлечение театром. Я, пользуясь своими теоретическими знаниями о работе над ролью (например, система Станиславского очень помогла), прописала биографию персонажа, оправдала психологизмами её внешность и поведение и только после этого начала отыгрывать роль.

— Много ли в Милославской тебя?

— От меня в ней не так много, на самом деле. Разумеется, она не отделена от меня полностью: я дала ей свою внешность, так как не гримировалась для съёмок, несколько черт характера и определённые взгляды на жизнь. Но моя героиня лучше меня. Она сильнее, мудрее, смелее. Как бы странно это ни звучало, профессор Милославская очень многому меня научила и, надеюсь, что-то дала и зрителю и читателю: я ведь в какой-то момент поняла, что этому персонажу тесно в формате минутных юмористических роликов, так в сети появился роман в направлении fanfiction. Это сейчас тоже популярно, так что потихоньку и читательскую аудиторию набираю.

— Любой может прочитать эту историю?

— Да, конечно. Эта история о русской экстравагантной учительнице в английской школе называется "Гордость, предубеждение и ЗОТИ".

(Примечание: ЗОТИ — "защита от темных искусств", автор аббревиатуры — Джоан Роулинг).

— Получается, твой персонаж — довольно нестандартный преподаватель. Я знаю, что ты сама учишься на педагога, а что для тебя самой, вне образа, значит педагогика?

— Для меня быть педагогом — значит беспрерывно самосовершенствоваться, потому что преподаватель всегда должен держать марку, обучаться. Я вижу для себя возможность реализовать себя творчески во взаимодействии с ребенком, в способах преподнесения информации. Однако я бы не хотела по окончании вуза уйти в преподавание только русского языка и литературы, я бы хотела пойти чуть дальше и заняться тем, над чем сейчас работаю в своем блоге: литературоведение, основы сторителлинга. Сторителлинг вообще сегодня много полезного может дать как спикеру, так и слушателям.

— То есть ты все же рассматриваешь себя не как будущего учителя, а как профессионала-филолога в медиасфере?

— Мне кажется, одно другому не мешает, но я больше хотела бы развиваться в блогинге, научной деятельности. Я сейчас занимаюсь репетиторством и не могу сказать, что профессия учителя мне совсем не нравится, но все-таки рассматриваю себя как медийную персону в будущем, на сегодняшний момент все возможное для этого я делаю.

— Для тебя важна монетизация твоей деятельности?

— Конечно, хочется, чтобы труд на 100% монетизировался, однако это для меня не самое важное. Я с удовольствием работаю в проектах, которые не оплачиваются, если они классные. Например, сейчас я взаимодействую с театром "Пластилиновый дождь".

— Это твой первый опыт работы в театре?

— В театре — да, на сцене — нет. До "Пластилинового дождя" я довольно много выступала в роли чтеца, вела мероприятия, даже хотела стать актрисой. "ПД" — уличный театр, в котором не используется вербальная коммуникация, поэтому проект для меня вдвойне интересен, пусть и сложен.

— Как ты попала в команду?

— Я давно знаю о фестивале "Пластилиновый дождь", и мне очень нравится их концепция: элементы цирковой деятельности, яркие костюмы, эстетика кукол и декораций. У них очень необычный формат, поэтому я старалась следить за коллективом. Когда я узнала про осенний кастинг в труппу, я, несмотря на слабую подготовленность к перформансам "ПД", успешно прошла отбор. В него входили беседа с режиссером, первая наша ходьба на ходулях, во время которой за нами наблюдали и с нами общались. Кастинг проходил в "Колизее", после него я попала в студию "ПД", а сейчас репетируем в том же здании.

— А как проходят студийные репетиции?

— Я бы назвала наши занятия "курсами молодого бойца": это азы хореографии, упражнений на ходулях, актёрского мастерства, взаимодействия со зрителем, а также грим и пошивочный цех. Кроме того, мы готовим сценарий собственного перформанса. По результатам нашей постановки у членов студии будет возможность принять участие в перформансах основного состава — опытных актеров уличного театра. Они, кстати, сейчас очень много времени проводят с нашей группой.

— Ты готова гастролировать с труппой театра?

— Жить я без этого уже не смогу. Актерство — это мое, и в блоге эта история хорошо заходит, а актёрское мастерство помогает раскрывать персонаж Милославской в интернете. Все удачно складывается. Я нацелена работать в основном составе, и всем, что я сейчас делаю, я собираюсь заниматься и в дальнейшем, потому что это меня вдохновляет. Я очень долго думала над темой гастролей и пришла к тому, что я бы этого хотела. Гастроли в "Пластилиновом дожде" не длинные, но они выезжают не только в другие регионы, но и за границу. Это очень расширит мой кругозор как блогера и просто как любопытного человека, подарит бесценный опыт. Этим опытом я с радостью буду делиться с аудиторией.

Действительно, в блоге Соня не только освещает свою деятельность в театре и науке, делится инсайтами, но и показывает активную жизнь самарских талантов. Мне кажется, поэтому аудитория и наблюдает за ней, реагирует на публикации. Одно дело, когда народ смотрит на столичных артистов и инфлюенсеров, совсем другое — когда все понимают: интересные люди есть прямо рядом с нами, в нашем родном городе.