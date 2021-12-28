Евгения Калугина — автор уникального проекта "Две нитки" — создает удивительные изделия: игрушки с подвижными частями тела и "живыми" глазами, уютные пледы, яркие сумки и рюкзаки. Всё, что позволит подчеркнуть свою уникальность, создать особенный комфорт. Евгения рассказала, как начала своё дело, в чём особенность авторских изделий и какие планы ставит перед собой в ближайшем будущем.

— Как давно вы занимаетесь своим делом?

— Я занимаюсь вязанием 5 лет. Как только осталась одна с грудным ребенком на руках, осознала, что хобби пора превращать в бизнес. За время своей деятельности я получала разные заказы. Пожалуй, самый необычный заказ был "связать снегиря с волевым торсом" и, конечно, игрушки 18+.

— Как осваивали навыки? Каким образом сейчас повышаете свою квалификацию?

— Я обучалась самостоятельно по урокам в интернете и покупала курсы по вязанию. Сейчас для грамотного продвижения товаров получаю образование копирайтера и таргетолога. Сама лично провожу обучение вязанию для детей и взрослых. Разработала различные мастер-классы для других мастеров. Прошла годичный курс продаж на Etsy и открыла свой магазин на американской платформе.

— В чем главная ценность и уникальность вашего дела и создаваемых вами изделий?

— Смысл моей работы непосредственно связан с образованием детей. Так как по профильному образованию я — воспитатель детского сада, то знаю, как необходима ребенку первая игрушка в жизни, какую ценность несут эксклюзивные изделия, не похожие на полочные игрушки.

Относительно создания линеек индивидуальных рюкзаков, я вижу миссию помочь людям выделиться из толпы, привнести в их жизнь возможность личностного роста посредством укрепления веры в себя, а также возможность заявить о себе, своих взглядах, интересах в обществе с помощью рисунков на клапанах рюкзаков! Мои изделия интересны всем мамочкам с детьми, людям, ценящим ручной труд и эксклюзивные вещи.

У моих пледов — уникальная обработка, такую не делает никто, это моя собственная разработка. У игрушек — подвижные все части тела, "живые" глаза. Я использую материалы только высшего качества. В изготовлении рюкзаков — натуральную кожу и краски, выдерживающие любые погодные условия.

— Что дал вам статус самозанятого?

— Я зарегистрирована недавно, но статус самозанятого уже работает на меня. Благодаря этому статусу у меня появились корпоративные заказы, я могу предоставить таким клиентам документальную отчётность о расходах на подарки коллективу.

— Как вы продвигаете свое дело?

— Основной инструмент сегодня — это таргетированная реклама в социальных сетях и, конечно, качественный, интересный контент в аккаунте моего проекта: instagram.com/dvenitki. Заказы также принимаю также в Instagram. Сейчас тестирую новую коллекцию сумок, шопперов, торб и вояжей, буду рада новым подписчикам и клиентам. Готова удивлять и радовать!