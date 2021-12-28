В Самарской области прошел региональный чемпионат по плаванию спортсменов с ПОДА

Соревнования проходили в спорткомплексе "Орбита". На дорожках бассейна встретились самые сильные спортсмены региона. За медали боролись больше 50 человек из Самары, Тольятти и Отрадного в разных классах.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Егор Щевелев завоевал золотые медали на дистанциях: 50 и 100 метров вольным стилем, а также серебро на пятидесятиметровке баттерфляем в классе S6. Еще один представитель Центра Кирилл Пульвер финишировал вторым на стометровке брассом и третьим на дистанции 50 метров баттерфляем (класс S6).

Председатель спортивной организации Сергей Доркичев:

"Если спортсмен в какой-то дистанции не повезло — им не стоит огорчаться, потому что у них всегда есть шанс "выстрелить" в другой дистанции. Плавание — такой вид спорта, где каждый спортсмен имеет свои плюсовые качества".

Участник чемпионата Сергей Козлов:

"Плавание укрепляет организм, делает меня сильнее и расслабляет".

Тренер Евгения Махова:

"Наши ребята тренируются каждый день по 1,5 часа. Им нравится".

Региональное министерство порта регулярно проводит различные соревнования по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями. Чемпионат области — главный старт сезона. На нем пловцы не только выполняют нормативы для получения спортивных званий, но и проходят отбор, для попадания в сборную команду Самарской области, чтобы в дальнейшем выступать во всероссийских соревнованиях.