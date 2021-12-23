— Привет, KRAE. Расскажи, пожалуйста, почему именно граффити? Что тебя привело к такому формату самовыражения?

— Мне всегда нравилось рисовать, ближе к старшим классам одноклассники стали показывать видео из интернета, ребята рисовали "теги" разным шрифтом и со своими фишками. Мне показалось это интересным и мы начали рисовать, сначала это было на листочках, на партах, а после мы перешли на стены.

— А как вы находили места? Сколько потребовалось времени, чтобы получилось именно то, что задумал?

— Первые свои рисунки мы делали во дворах и арках, чтобы было спокойно, а переносить с листа на стену получилось только спустя полгода минимум. Рисовали мы где-то 1-2 раза в неделю, если бы рисовали чаще, то научился бы быстрее.

— Насколько я знаю, профессиональная краска — достаточно дорогой материал, особенно если вы подростки без дополнительного заработка. Откуда вы брали деньги на неё?

— О моём увлечении знали родители, поэтому я спокойно мог попросить у них денег, но вот многие мои друзья добывали их разными путями. Кто-то брал деньги, которые им давали на репетиторов, а кто-то даже воровал краску.

— Я правильно понимаю, что тебе сейчас ближе к 25? Как ты думаешь, до какого возраста продлится твоё увлечение, есть ли у граффити-художников "срок годности"?

— Я не могу ответить на этот вопрос, на данный момент граффити для меня — отдых, я рисую и общаюсь с единомышленниками, но не могу исключить того, что в один момент могу всё бросить. У меня множество знакомых, которые сейчас находятся в возрасте от 30 до 40 лет, у них есть семьи, работа, хороший заработок, но тем не менее они рисуют с нами.

— Если граффити — отдых, то как вынести их своего хобби выгоду? Есть ли возможность зарабатывать на этом?

— На самом деле, если вы действительно горите эти делом, то есть множество путей. Можно делать заказы по оформлению ресторанов, салонов, фасадов и тд… Можете пойти в социальные сети и развивать себя как полноценного художника, который продаёт свои картины, но это при условии, что вы обладаете талантом, конечно.

— Если обращать внимание на рисунки в городе, то можно заметить огромное количество неуверенных работ. Как вы относитесь к новичкам? Есть ли какие-то "уличные правила" в рамках вашей культуры?

— Отрицательно. Если не умеешь рисовать, то не лезьте. Правил не очень много, но они есть. Например, нельзя делать там, где делают другие, нельзя перекрывать работы. Также есть правила, о которых мы не говорим с посторонними людьми в целях своей безопасности.

— А как насчёт конкуренции? Сейчас ты представляешь команду "Quick Handz Crew", получается, что есть и другие. В каком формате это работает? И как попасть к вам в команду, например.

— Особой конкуренции между командами нет, все просто собрались с теми людьми, которые соответствуют их уровню работ. В Самаре сейчас порядка 20 команд, но активны из них максимум 10. Кстати, иногда у нас происходят коллаборации. В целом рисовать командой проще, чем в одиночку. Во-первых, вы делаете кусок гораздо быстрее, а во-вторых, у вас всегда есть возможность контролировать ситуацию, чтобы избежать непринятых исходов. К нам в команду уже не попасть, мы нашли друг друга.

— Неприятных исходов?

— Ну да, многие считают, что мы портим стены и чужое имущество, поэтому бывают проблемы.

— По сути ты занимаешься уголовно наказуемым творчеством, как на это реагирует твоё ближайшее окружение? Я имею ввиду родителей, друзей и тд…

— Свою семью я в это не посвящаю, но реагировали бы отрицательно. Естественно, самые близкие за меня переживают и постоянно расспрашивают о моих выходах. Есть много примеров, которые показаны даже на личном опыте, что волнения небеспричинные. Бывало такое, что нас забирали в полицию, выписывали штрафы, предупреждения, но мы хотим рисовать, поэтому не останавливаемся.

— Как вы оцениваете, где можно, а где нельзя рисовать? Есть ли у вас какие-то критерии отбора мест?

— Чаще всего идёт выборка из более трафиковых мест, мы хотим, чтобы нас видели. Заборы вдоль дорог, стены часто проходимых зданий, крыши, которые видно при прогулке. С нашей стороны идёт максимальное желание разнообразить и оживить город. Мы ездим по ближайшим городам, а если кто-то находится в другом городе, то списываемся с ребятами с тех мест и идём рисовать там.

— Получается, что вы таким образом не только скрашиваете свой досуг, но и ищите признание?

— Отчасти. На самом деле у нас достаточно много ребят, которые следят за нашим творчеством. Нам часто пишут в сообщения совсем маленькие дети, они выражают нам "респект" и присылают фото своих работ. Многие делают фото с нашими рисунками. Мне кажется, что это очень круто, ведь ты получаешь обратную связь, которая мотивирует на что-то более глобальное.

— Есть какие-то планы по развитию вашей команды? Что нам ждать от Самарских граффити-художников?

— Сейчас мы думаем над созданием собственного журнала, который будет направлен на граффити культуру. Там будут лучшие работы и истории ребят, которым есть что рассказать.

— Большое спасибо за интервью! Мне было интересно узнать об этом направлении больше.