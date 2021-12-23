— Татьяна, у Вас буквально недавно прошёл день рождения, поздравляем ещё раз. Можете подвести некий итог своей жизни: чем гордитесь, чем довольны, а чем нет?

— Я довольна тем, что за мой период жизни мне удалось получить 7 высших образований, выучить 4 иностранных языка. Сейчас я активно изучаю ещё два языка: немецкий и турецкий. Помимо этого, горжусь тем, что вхожу в "топ 50 успешных женщин Поволжья", и буквально в этом году мой лингвистический клуб был признан самым лучшим во всей Самарской области.

— Раньше Вы были активным волонтером. Как Вы считаете, сыграло ли это определенную роль в Вашем будущем?

— Занятие волонтерской деятельностью действительно сыграло огромную роль в моей жизни. Я была руководителем Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России". На тот момент, когда я возглавляла эту организацию, мы вместе с моими друзьями-единомышленниками проводили и организовывали огромное количество социально-значимых мероприятий, и вносили существенный вклад в развитие не только города, но и всего нашего региона.

— Что можете сказать об этом периоде?

— Волонтерский этап — один из самых ярких этапов моей жизни. Я познакомилась с огромным количеством добрых веселых и интересных людей, которые впоследствии оказали влияние на мое становление и на мою карьеру в том числе. На данный момент я ежегодно занимаюсь благотворительностью, оказываю финансовую помощь, помогаю детским домам.

— Можете вспомнить интересную историю из волонтёрской деятельности, которая Вам запала в память и до сих пор греет душу?

— Наверное, одним из самых значимых моментов моей жизни был, когда я выходила на поле Самары-арены (нынешней "Солидарность-арена"), неся флаг сборной команды Уругвая на Чемпионате мира по футболу 2018. Когда ты стоишь на одном поле с именитыми спортсменами, слушаешь национальные гимны… — это просто пробирает до мурашек.

— Недавно Вы получили награду "Золотая Коза", и это далеко не первая Ваша заслуга. Какая награда для Вас самая ценная?

— Для меня главная награда — признание меня как профессионала и хорошая оценка моего труда. Я была переводчиком сборной Марокко по футболу на "Moscow games 2015", и на следующий год я получила официальное письмо-приглашение из Федерации спорта из страны с просьбой снова быть у них переводчиком. Ребята остались очень довольны моей работой и искать другого переводчика им не хотелось, я их полностью всем устраивала. Наверное, это одна из самых главных моих заслуг: то, что мою работу оценили на международном уровне.

— Какие черты характера Вам в себе нравятся, а какие нет?

— Одним из основных своих положительных качеств я считаю усидчивость, иначе я бы не получила столько образований и не выучила столько языков. Но, с другой стороны, я люблю откладывать все на "потом", делаю все дела в последний момент. Это минус. Хотя, как ни странно, делая все в последний момент, у меня появляется больше продуктивности, чем обычно.

— Вы очень много путешествуете. Сколько стран Вы посетили?

— Если честно, после того как рубеж перевалил за 25, я не считаю количество стран, в которых побывала. Но в 2015 году по версии телеканала "Скат" я была признана лучшей путешественницей Самары и получила приз от телекомпании.

— У Вас много идей касательно вашего лингвистического клуба. Можете поделиться какими-нибудь планами на ближайшее время?

— В этом году я расширяю сферу услуг своего клуба: будем помогать в изучении не только иностранных языков, но и готовить ребят к ОГЭ и ЕГЭ по профильным предметам. Еще в ближайшее время я планирую выпустить онлайн-курс по изучению языков как для взрослых, так и для детей, а также скоро выйдет моя книга-справочник.

— А что из себя будет представлять справочник?

— Это серия основных тем, которые необходимы людям при путешествии. В первую очередь я издам его на английском языке, потом буду делать на французском, немецком и итальянском языках.

— Вы всего добились сама. Можете дать несколько советов: как можно стать успешной женщиной?

— Never give up! (пер. "никогда не сдаваться")

— Вы всегда хотели заниматься языками, быть переводчиком?

— Нет, не всегда. Я вообще не планировала быть переводчиком.

Первое мое образование — это специалист по социальной работе, но так как я хотела много путешествовать и общаться с иностранцами на их языке, меня это сподвигло к изучению языков. Также во время учебы мне приходилось читать много книг в оригинале, и они были на французском языке. Языком я владела на тот момент не на достаточном уровне, и мне пришлось учить сначала его, и потом все само закрутилось. Меня начали приглашать на различные мероприятия, и я сама стала искать различные волонтерские мероприятия, где могла бы поработать переводчиком, и уже впоследствии я решила получать образование.

— Не было когда-нибудь желания бросить все и уйти совсем в другое направление?

— Когда у меня возникали такие желания, я просто шла на какие-нибудь курсы. У меня было желание бросить психологию, потому что я выгорела в своей профессии, и я пошла на кулинарные курсы и научилась печь муссовые тортики.

— У Вас 7 образований. Собираетесь ли Вы на этом останавливаться?

— Нет, конечно. Я не собираюсь на этом останавливаться. В ближайших планах подготовиться к международному экзамену "Celta" по английскому языку и сдать его, а потом поступить в европейский вуз.

— Какое ещё образование Вы планируете получить?

— Европейское образование, возможно, связанное с туризмом.

— Какие у Вас хобби?

— Вышивка, тортики, ну и сейчас я всерьёз решила заняться фигурным катанием. Пока, конечно, непрофессионально, но хотя бы любительски. Учусь делать красивые элементы, а не просто кататься.

— У Вас очень плотный график. Как Вы все успеваете, остается ли время на отдых?

— Я ничего не успеваю, и это самая главная проблема в моей жизни. Если бы в сутках добавилось пара лишних часов, то, мне кажется, я успевала бы больше делать. А отдыхать я не люблю, не умею. Максимум, на что меня хватает — это день-два, потом я обратно возвращаюсь в свой бешеный ритм и работаю дальше.

— А если все-таки удается выкроить время на отдых, как Вы предпочитаете отдыхать?

— Путешествия — самый лучший вид отдыха для меня.

— Вы недавно развелись. Как и многие успешные женщины, которые часто не могут долго находиться в браке. С чем Вы это связываете? Возможно, с тем, что Вы зарабатывали больше мужа?

— Изначально я знала, что мой будущий муж будет зарабатывать меньше, чем я. Меня это абсолютно не пугало, потому что я считаю, что денежный вопрос хоть и является важным в семье, но не является самым главным. Главное — распределить обязанности между супругами.

И вообще в бракоразводном процессе виноваты двое, и нельзя говорить, что кто-то один плохой, а кто-то другой хороший. Просто на одном этапе своей жизни я поняла, что не могу находиться рядом с человеком, который потенциально не развивается вместе со мной и не находится со мной на одной волне. Я выбираю путь постоянного развития. Когда один из семьи развивается, а второй не хочет и ничего не делает, то возникает то самое расхождение интересов и взглядов, которое и являлось причиной расставания.

— Только расхождение взглядов? Конфликтов из-за денег не было?

— Нет.

— Все ли Вас устраивает в жизни на данный момент?

— Есть моменты, которые хотелось бы изменить, и я активно над этим работаю. В будущем хотелось бы сменить место жительства на более тёплые страны.

— Какой у Вас девиз по жизни?

— Нет ничего невозможного!

— Можете ли Вы назвать себя счастливом человеком?

— Да, вполне могу. И я считаю, что человек сам создаёт своё счастье.

— Что тогда для Вас счастье?

— Для меня счастье заниматься своим любимым делом: переводческой и преподавательской деятельностью. А также много путешествовать и знать, что рядом тебя окружают близкие люди.

— То есть для Вас смысл жизни в том, чтобы самореализоваться в своём деле?

— В том, чтобы самореализоваться в жизни как человек.