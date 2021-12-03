Формула "Автобана": качественно и вовремя

За пару кликов

Во время официального обхода выставки "Транспорт России" руководитель отрасли Виталий Савельев посетил стенд строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", где глава компании Алексей Андреев рассказал об уникальной цифровой платформе — информационной системе "Преон". Такого решения, способного объединить на одной площадке всех участников строительного процесса от заказчиков, регулирующих органов до субподрядчиков и проектировщиков, на рынке еще не было и нет.

Головная боль любой дорожно-строительной компании — это получение разрешительной документации, которое обычно занимает едва ли не половину времени инвестиционно-строительного цикла. В бесконечном круговороте бумажных документов есть и электронные, только представлены они в нередактируемом виде, и это никак не ускоряет привычный ход событий. "Преон" имеет дело только с их электронной версией. За два клика любой из участников процесса получает доступ к единой цифровой платформе, которая выводит на новый уровень бизнес-процессы всех строительных компаний благодаря точности обрабатываемой информации и контролю соблюдения регламентов. Процесс согласования нормативно-технических и правоустанавливающих документов сокращается в разы. Таким образом, качество планирования, управления и учета на всем жизненном цикле объекта выходит на принципиально новый уровень. В масштабах страны это настоящий прорыв.

Новым дорогам — новый сервис

Интересы холдинга "Автобан" не ограничиваются усовершенствованием бизнес-процессов в отрасли. Построивший тысячи километров современных скоростных дорог, холдинг готов взяться за развитие придорожных территорий. Об этом в рамках Транспортной недели 2021 компания подписала трехстороннее соглашение со Сбером и госкомпанией "Автодор". По мнению Алексея Андреева, в нашей стране эта сфера недостаточно развита. И сейчас, когда качество дорог и дорожной инфраструктуры заметно выросло, это открыло новые возможности для развития придорожных территорий. Создание их инфраструктуры выведет многие российские территории на новый уровень. "Мы пока еще прилично отстаем от развитых стран, и этот разрыв необходимо ликвидировать, — считает Алексей Андреев. — Придорожные территории обладают практически неограниченным потенциалом для мелкого, среднего и крупного бизнеса".

Во все времена дороги служили способом освоения территорий. Там, где они появлялись, всегда начиналась новая жизнь. Заправки, торговля, СТО, логистическая инфраструктура, мотели, информационные павильоны, зоны для прогулок и отдыха — все, что сделает автомобильное передвижение комфортным и безопасным, малому и среднему бизнесу обеспечит новые перспективы для развития, людям — новые рабочие места, а государству — рост налоговых поступлений. Какой бы качественной ни была дорога, сегодня она еще должна обеспечивать безопасность и комфорт автомобилистов и их пассажиров. Именно поэтому развитие придорожных территорий становится неотъемлемой частью дорожного строительства и своеобразным пропуском в транспортную систему России. Подписав трехстороннее соглашение, "Автобан" вместе со Сбером и "Автодором" займется разработкой нормативного регулирования благоустройства придорожных зон, которое задаст их параметры для удобства транзитных водителей и местных жителей.

В основе — диверсификация

"Автобан" присутствует на рынке уже более 50 лет и сегодня специализируется на дорожном строительстве, реализации проектов государственно-частного партнерства, инвестировании, инжиниринге и эксплуатации дорог. Практика показала, что пережить строительные кризисы, которые периодически случаются, и снизить риски, помогает финансовая деятельность — участие в операциях на фондовом рынке. Созданная таким образом бизнес-модель помогает холдингу уверенно переживать сложные времена и обеспечивает инвестиционную привлекательность для инвесторов.

Испытания, выпавшие в прошлом году экономике страны и в том числе строительной отрасли в связи с пандемией коронавируса, не помешали холдингу успешно завершить крупные проекты и даже некоторые из них сдать досрочно. Введены масштабные проекты ЦКАД-3 и ЦКАД-4, общий бюджет которых в 180 млрд равен двум годовым доходам холдинга. После реконструкции открыто движение на участке М-8 "Холмогоры". Продолжаются работы на федеральной трассе М-5 "Урал" в Московской области и М-4 в Тульской области, автомобильной дороге в Республике Коми и автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Холдинг приступил к реализации строительства четвертого и шестого этапов скоростной магистрали М-12 "Москва — Казань".

Повышение финансовой устойчивости холдинга отметили финансовые аналитики. По словам Алексея Андреева, Moodyʼs Investors Service улучшило прогноз рейтинга холдинга "Автобан" со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне B1. Российское кредитное рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") повысило рейтинг холдинга "Автобан" до уровня "ruA", а рейтинговое агентство АКРА — до уровня А-(ru).

Обход Тольятти

В Самарской области "Автобан" известен как один из ключевых генподрядчиков на главном автодорожном объекте региона — строительстве стокилометрового обхода Тольятти. Этот крупнейший инфраструктурный проект станет частью международной транспортной артерии — транснационального коридора "Европа — Западный Китай" длиной 8 тысяч километров. Точкой отсчета в реализации проекта считается подписание концессионного соглашения с правительством Самарской области осенью 2019 года. Стоимость проекта, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства, составляет 120 млрд рублей. Проект предусматривает строительство автодороги протяженностью почти 100 км и моста уникальной конструкции через реку Волгу длиной более 3,6 км. При строительстве объекта впервые в России применяется особое асфальтобетонное покрытие, существенно улучшающее эксплуатационные характеристики трассы.

С вводом автострады через Самарскую область пройдет одна из крупнейших транспортных артерий мира. Она объединит Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую агломерации, разгрузит трассу М5, уменьшит нагрузку на ГЭС, снизит аварийность. Гарантийный срок эксплуатации дороги — 20 лет. Ввод объекта планируется в конце 2023 года. После завершения строительства Самарская область получит современную четырехполосную трассу категории I-Б.