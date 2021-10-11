"Блогер, соединяющий сердца"

— Когда вы решили стать ведущей свадебных церемоний?

Все началось в университете. С первого курса я была очень активна во внеучебной деятельности: выступала на сцене, пела, участвовала в фестивалях искусств в номинации "Художественное слово", была ведущей на студенческих мероприятиях. Владение голосом, сценический опыт, хорошая память и грамотность — все это стало отличной базой для начала профессиональной деятельности. Тогда, 11 лет назад, свадебная индустрия только начала активно развиваться в нашем городе, и практикующих ведущих церемоний было 1-2 человека. Попробовав однажды, я поняла, что это "мое". А в связи с популяризацией европейского формата свадеб спрос на услуги стал расти очень стремительно.

— Ведение блога мешает вашей основной работе?

Мне кажется, ведение блога, наоборот, способствует росту, в том числе и профессиональному. Сейчас сформированный "личный бренд" — это сильное конкурентное преимущество в любой сфере деятельности. Причем совсем не обязательно писать только о работе. У меня, например, лайфстайл-блог, где я показываю свою жизнь, семью, досуг, увлечения. Люди узнают меня как личность, им импонируют мои ценности, поэтому они легко доверяют мне и как профессионалу.

— Рассматриваете ли вы блог, как основной источник дохода?

Честно сказать, у меня никогда не было такой цели. Да, сейчас уже есть достаточно много выгодных рекламных предложений, но я рассматриваю это лишь как приятный бонус от ведения своей личной страницы в социальной сети. Я никогда не накручивала подписчиков, не участвовала в популярных "гивах", не рекламировалась у других блогеров — я не гонюсь за цифрами ради монетизации. Микроблог с активной живой аудиторией и без этого будет интересен рекламодателям, особенно на локальном уровне. Поэтому из всего многообразия предложений, я ещё очень тщательно выбираю, что взять на рекламу. И это точно не только ради дохода.

— Как вы успеваете совмещать семью и работу?

Это бывает сложно. Потому что хочется успеть везде: быть и хорошей мамой, и хозяйкой, и женой, и развиваться как личность. Здесь, однозначно, важно правильно расставить для себя приоритеты. Например, во благо семьи, я могу пожертвовать даже работой. Мы с мужем одинаково видим наши роли в семье: ему важно обеспечивать для нас комфорт, а мне — создавать для него надежный тыл.

— Какую пользу вам приносит ваш блог?

Это моя отдушина. Мне легко и приятно делиться с людьми эмоциями, впечатлениями, мыслями, моментами из жизни. Ещё мне очень важна обратная связь — комментарии, комплименты и тёплые слова всегда меня очень вдохновляют и мотивируют. Также Инстаграм — это площадка для творческого самовыражения. Когда я скучаю по сцене, я публикую свои стихи или пою песни и получаю мощную отдачу! Ну и, конечно, до сих пор удивляет, что на любой вопрос можно моментально получить ответ от подписчиков! Советы, рекомендации, полезные контакты — иногда это очень выручает!

— Как вы заинтересовываете своих подписчиков?

Ничего специально для этого не предпринимаю. Я думаю, если люди со мной — значит им интересно то, что я делаю. Я просто стараюсь быть искренней и полезной, а это, как оказалось, очень располагает людей.

— Планируете ли вы дальше развивать свой блог?

Пока я делаю это интуитивно. Возможно, не хватает знаний, а возможно, мотивации. Я творческий человек. Все, что становится обязательным — контент-план, соблюдение режима публикаций, постоянное продвижение — убивает вдохновение. По крайней мере, у меня так. Хочется делать от души и без напряжения — возможно, это и станет секретом успеха моего микроблога.

— У вас очень много увлечений, что больше всего заходит подписчикам?

Все люди настолько разные, что отклик может найти буквально все. Но, несомненно, особой популярностью всегда пользуются видеорецепты, бэкстейджи со свадебных церемоний, музыкальные каверы, поэзия, тема детей, семьи и отношений. Ну и ещё люди всегда с удовольствием смотрят различные обзоры и распаковки.

— Есть ли у вас проекты помимо работы и блога?

Да, всегда есть ещё краткосрочные творческие проекты. В основном они связаны с event-сферой. Последние несколько лет также выступаю организатором конкурсов красоты. По вдохновению иногда провожу кулинарные марафоны онлайн. Периодически участвую в рекламных съемках и озвучиваю различные видео- и аудиоролики.