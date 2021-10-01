Обход Тольятти строится круглосуточно

"Автобан" строит автобан

Современная скоростная трасса длиной почти в сотню километров и уникальный четырехкилометровый мост через Волгу — всего лишь малая часть транснационального коридора "Европа — Западный Китай", который пролег через наш регион. По России новый шелковый путь протянется на 2300 километров, а его общая протяженность превышает 8000 километров. Обход Тольятти — 98 километров четырехполосной трассы категории I-Б с комфортной в 3,7 м шириной полосы, обязательной разделительной полосой и разноуровневым пересечением с другими автомобильными и железными дорогами. Дорожники нанесут на магистраль разметку, установят барьерное ограждение, освещение, шумозащитные экраны и дорожные знаки. Предполагается, что в сутки по магистрали будет проходить до 60 000 автомобилей.

Заказчики проекта — Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" и правительство Самарской области. На основании концессионного соглашения сроком на 20 лет о строительстве платной автомобильной дороги строит объект строительно-инвестиционный холдинг "Автобан".

К началу октября общая готовность проекта достигла 30%. Специалисты-мостостроители ПАО "Мостотрест", дорожники "Концессионной компании "Обход Тольятти" и холдинга "Автобан" ведут работы в любую погоду круглосуточно без праздников и выходных.

Что даст магистраль

Когда в 1947 году дорожники завершали строительство М-5 "Урал", проходящей через город Ставрополь, Жигулевской ГЭС еще не было. Начиная с 1957-го, года пуска ГЭС, перебираться через Волгу стало проще. Однако с 1966 года, когда началось строительство АвтоВАЗА, поток машин стал нарастать. К концу 20 века пропускная способность Жигулевской ГЭС была исчерпана полностью, встать в многочасовой пробке можно было даже глухой ночью, что неудивительно, поскольку на 12 млн транзитных автомобилей в год при проектировании трассы никто не рассчитывал.

Новая магистраль избавит и саму плотину, и жилые кварталы Тольятти от постоянных пробок. Это благотворно скажется на транспортной доступности самого города и его ключевых производственных предприятий. Обход Тольятти обеспечит развитие дорожной инфраструктуры и деловых связей области, появление сотен новых рабочих мест.

Дорогу ремонтируют

Стройматериалы на магистраль и мост завозят по местной двухполосной дороге Шигоны -Климовка. Поскольку расположенная на правом берегу Волги Климовка — конечный пункт и дальше ехать пока было некуда, нагрузка на нее всегда была небольшой. Многие годы сельская дорога служила верой и правдой жителям Шигонского района и немногочисленным дачникам. С началом стройки века именно ее Минтранс Самарской области определил в качестве маршрута доставки стройматериалов на площадки, поскольку других дорог для подъезда к Климовке не было и нет.

Когда по сельской дороге пошли многотонные самосвалы, покрытие не выдержало. Другого никто и не ожидал — она изначально не была рассчитана на такую нагрузку. Чтобы свести к минимуму неудобства для местных жителей, "Автобан" взял на себя все расходы по ремонту трассы. Параллельно с грандиозным строительством обхода Тольятти ежедневно ремонтные бригады "Автобаны" выезжают на диагностику и ремонт дороги Шигоны — Климовка. Качество ремонта проверяют представители местной администрации и ГИБДД, они же указывают участки, требующие ремонта в первую очередь. "Поддержание дороги в безаварийном состоянии продлится до завершения строительства. После его окончания дорога будет приведена в нормативное состояние", — рассказал руководитель проекта "Обход Тольятти" ДСК "Автобан" Антон Гурьянов. "Приведена в нормативное состояние" означает, что 3-километровая дорога будет отстроена заново.

Поставщики в плюсе

Магистраль такого масштаба как живой организм — всегда в динамике. Мы побывали на строительстве моста через речку Тайдаково еще в апреле. Тогда будущие опоры моста предстали в виде металлических каркасов. Сейчас эти крепкие бетонные сооружения уже готовы принять тонны балок пролетного строения и слоев дорожной одежды, которые появятся здесь в ближайший месяц. "Монтаж балок пролетного строения начнется со дня на день. А через месяц здесь будет устроено дорожное полотно", — рассказал Антон Гурьянов, оценив готовность моста в 80%.

Ежедневно на стройплощадку выходят 4500 человек и более 600 единиц техники. До конца года все 37 мостов и путепроводов будут включены в работу. Основную часть стройматериалов "Автобан" закупает у местных производителей, а вот асфальтобетонную смесь предпочитает собственного производства — на обоих берегах Волги запущены и работают мобильные асфальтобетонные заводы.

Объем выполненных работ опытному дородному руководителю привычнее считать в тысячах тоннах и сотнях тысяч кубометров, однако непрофессионалу эти цифры мало что скажут. А вот готовность в процентах понятна каждому: растительный грунт на месте будущей магистрали снят на 100%, выемка грунта разработана на 80%, а земляное полотно возведено на 70%. Слои дорожной одежды из песка, щебня и щебеночно-цементной песчаной смеси укладываются ежедневно. Нижний слой асфальтобетонного покрытия уже уложен на 26 км, средний — на 15 км.

Один бетоноукладчик в сутки укладывает 3000 тонн щебеночно-цементной песчаной смеси. На его обслуживании работают один водитель, два помощника, два водителя самосвалов, один водитель дорожного катка и еще один — поливочной машины.

"Как только один 25-тонный самосвал привозит щебеночно-цементную песчаную смесь и начинает ее сгружать в бункер бетоноукладчика, второй самосвал уже встает под загрузку на заводе в Шигонах, — рассказал начальник участка Владимир Братусь. — На преодоление плеча в 30 километров уходит столько же времени, сколько и на укладку смеси, поэтому работа идет непрерывно". Следом за бетоноукладчиком идет дорожный каток и поливочная машина.

В таком же темпе идет строительство моста через Волгу, где мостостроители одновременно сооружают 14 опор и собирают пролетные строения. "Порядка 10 тысяч тонн металлоконструкций уже собрано и частично надвинуто", — уточнил Антон Гурьянов.

Стиль определяет качество

И строительно-инвестиционный холдинг "Автобан", и "Мостотрест" — признанные профессионалы дорожного строительства. За плечами "Мостотреста" тысячи развязок, мостов, эстакад и подъездом к ним. Дорожники "Автобана" за полвека проложили более 2500 км дорог от Крайнего Севера до степей Краснодарского Края, успешно сдали ЦКАД-3 и ЦКАД-4, федеральные трассы М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-11 "Нева".

"У "Автобана" огромный опыт строительства и реконструкции дорог высшей технической категории. Поэтому я уверен, что в сотрудничестве с таким надежным партнером, как государственная компания "Автодор", все работы будут выполнены с безупречным качеством и в срок", — считает генеральный директор холдинга "Автобан" Алексей Андреев.