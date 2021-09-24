Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

Стоимость строительства синагоги в 1908 году оценивалась в 50 тысяч рублей, что было очень дорого (в то же время строительство особняка Курлиной по эксклюзивному проекту обошлось в 16 тысяч рублей). В числе спонсоров строительства синагоги выступали еврейские купцы.

После закрытия синагоги в 1929 году, размещения там в течение многих лет хлебозавода и запустения, в 90-х годах прошлого века здание вернули еврейской общине, но в полуразрушенном состоянии.

Из-за нехватки средств на реставрацию, до 2000-х годов (когда начался долгий и медленный процесс восстановления памятника архитектуры) здание продолжало пустовать и медленно разрушаться. Полноценная реставрация началась осенью 2018 года, после привлечения внимание общественности в связи со сносом тыловой стены исторического здания. В прошлом году реставрационные работы были приостановлены, но в этом году продолжились. Это произошло благодаря достижению губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым договоренности с меценатами.

Также к 2023 году планируется и завершить и благоустройство земельного участка вокруг синагоги, находящегося в собственности еврейской общины.