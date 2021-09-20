Фестиваль "Шостакович ХХ век"

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975) — один из самых известных композиторов века. Он является автором пятнадцати симфоний, шести концертов, опер "Нос", "Леди Макбет Мценского уезда", трёх балетов, множества произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок. Пожалуй, в нашей стране нет ни одного человека, который не слышал бы музыки Шостаковича. Его имя неразрывно связано с Самарой. В этом городе он закончил работу над грандиозной Седьмой (Ленинградской) симфонией — здесь же впервые она была исполнена 5 марта 1942 года. Премьера симфонии стала оглушительным событием.

Самара бережно хранит память о гениальном композиторе, который в годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в нашем городе. В этом году в художественный совет фестиваля "Шостакович ХХ век" вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Д. Д. Шостаковича Ирина Шостакович и сын Д. Д. Шостаковича дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального форума будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы. В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов.

В Самаре и Тольятти выступят звезды российской оперы, балет Большого театра, дирижеры и музыканты с мировой славой, а также состоится самарская премьера оперы Шостаковича "Игроки".

Фестивальные мероприятия на сцене Самарского академического театра оперы и балета:

20 сентября — опера Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" в постановке Георгия Исаакяна. Дирижер — Евгений Хохлов.

21 сентября — концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением дирижера Самарского театра оперы Андрея Данилова. Солист — бас из Мариинского театра Юрий Власов.

22 сентября на Малой сцене концерт Александра Болдачева (арфа) и музыкантов оркестра Самарского академического театра оперы и балета.

23 сентября — премьера одноактной оперы Дмитрия Шостаковича "Игроки" в постановке Юрия Александрова и одноактный балет "Ленинградская симфония". Дирижер — Евгений Хохлов.

24 сентября — концерт Алексея Гориболя (фортепиано) и солистов оперной труппы Большого театра России, Мариинского театра и Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

25 сентября — концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского.

Фестивальные мероприятия города Тольятти пройдут в КДЦ "Буревестник", где покажут фильмы режиссера Григория Козинцева, снятые с 1929 по 1970 год, с музыкой Дмитрия Шостаковича: