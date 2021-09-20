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В Самаре в День города 12 сентября прошел "Автопарад Авторадио" и выставка ретро-автомобилей

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12 сентября, В День города В Самаре прошло интересное и необычное мероприятие — парад и выставка ретро-автомобилей и мотоциклов.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

"Авторадио — Самара" вместе с ретро-клубом "АвтоМотоАрена" организовали парад и выставку редких, необычных и известных автомобилей и мотоциклов прошлого века. Мероприятие приурочено не только к юбилею Самары — 435 лет, но и к 150-летию знаменитого самарского купца, мецената, художника, археолога, краеведа и путешественника Константина Павловича Головкина. Этот разносторонний человек был также и одним из первых автовладельцев в нашем городе.

"Мы были удивлены тому, сколько людей откликнулось, а также искренним эмоциям. Спасибо и всем зрителям, мы не ожидали такой массовой поддержки", — написала команда "Авторадио — Самара" в своих официальных аккаунтах. — "Автопарад Авторадио" прошел громко и красиво, ярко сверкая и выделяясь на фоне других мероприятий, приуроченных ко Дню города!

На выставке можно было среди знакомых советских и российских автомобилей увидеть немало редких и уникальных автомобилей прошлого века из других стран (Германии, США), а также очень редкие экземпляры отечественного автопрома. Благодаря такому большому разнообразию автомобилей-участников, это мероприятие получилось очень ярким и праздничным.

Выставка прошла на площади Куйбышева, где с 10:00 до 14:00 все желающие могли посмотреть необычную технику и фотографировать её и также сфотографироваться рядом с экспонатами. После этого колонна "Автопарада Авторадио" торжественно проехала по улицам Самары, также украшая улицы нашего города и давая возможность сделать уникальные красивые фотографии.

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