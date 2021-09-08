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День из жизни продавца пивного магазина

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Продавец пивного магазина "Золотая пена" Наталья Кукота о том, с какими трудностями приходится сталкивать в течение рабочего дня.

До прихода в пивной магазин я уже работала продавцом. Меня перестала устраивать зарплата. Однажды знакомая пригласила на работу с удобным графиком и относительно неплохой зарплатой.

Рабочий день

Работаем неделю через неделю. Рабочий день начинается в 11 утра и заканчивается спустя 13 часов в 00.00. С таким долгим рабочим днем приходится ходить в удобной одежде, как правило это спортивный костюм.

Продавец не просто стоит за прилавком. В мои обязанности входят: заказ товара, сортировка продукции. Сотрудник магазина убирает помещение, следит за чистотой. Продукцию заказываем, основываясь на результатах продаж. Иногда можем и ошибиться, так что к воскресенью пива уже не остается. Неликвида и просрочки у нас нет. Прочее (рыбу, сухарики) — через день.

Особенности работы

У незнакомых и молодо выглядящих людей всегда спрашиваю паспорт, и тем самым себя подстраховываю. По закону не можем продать пиво лицу младше 18 лет. Многие молодые люди обижаются: уже за 20, а мы не верим. Также бывают подставные закупки, когда проверяющие органы специально отправляют за пивом подростков. Штраф выплачивать обязан непосредственно тот, кто продал. И этот штраф в 30 тысяч рублей нужно выплатить в течение двух месяцев. Зарплата же зависит от выручки. При ревизии, которая происходит каждую неделю на пересменке, могут быть минусы. Этот минус обе сменщицы делят между собой.

Достаточна тяжела работа физически: приходится таскать большие кеги весом до 60 килограммов. Катаем мы их сами, без чьей-либо помощи.

Тяжело как физически, так и морально. Бывает наливаем в долг, но исключительно постоянным клиентам. А отказ в продаже в долг — один из основных источников конфликтов. Такие неприятные события могут навлечь агрессивные клиенты, дабы избежать нагнетания обстановки под прилавком установлена специальная кнопка, после нажатия которой приезжает охрана.

Агрессивных клиентов не так уж и много, или же с ними просто возможно справиться. Мне нравится, люди, которые приходят в магазин, делятся своими проблемами, историями из жизни. Люди видят, что мы идем на контакт, разговариваем, и открываются. Так я чувствую свою важность. Правда, странность для меня — приходить с детьми. Да, у нас в продаже есть лимонад, но, думаю, не обязательно тащиться сюда с детьми.

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