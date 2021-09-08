Младший воспитатель: "Тяжело таскать огромные ведра с супом, компотом, киселем и детей"

Воспитатель, как правило, работает в две смены. Одна смена составляет 5-6 рабочих часов, с 7 утра до 13 и с 13 до 19.

У детей режим, и делать нужно все быстро и своевременно

Утром дело за уборкой и завтраком. Даже утренний прием пищи начинается с закалки: дети привыкают надевать слюнявчики, принимать прием пищи в определенное время, а после учатся следить за своей гигиеной. В это время старший воспитатель занимается грязной посудой.

Приходит время идти на прогулку, а помощник воспитателя проводит влажную уборку. Далее обед. Тихий час. У детей режим, и делать нужно все быстро и своевременно. Некоторым малышам бывает трудно заснуть. Часто бывают нерегулярные посещения детского сада, сбитый режим. Нередки случаи убаюкивания на руках.

Работа младшего воспитателя заключается не только в мытье полов и посуды

Помощник воспитателя помогает воспитателю: учит кушать ложкой, мыть руки, убирать за собой игрушки.

Каждый день работники детского сада приходят в группы, состоящие из 10-15 малышей, которых нужно накормить, помыть и обучить. Тяжело, невероятно тяжело таскать огромные ведра с супом, компотом, киселем и детей. В действительности, очень непросто, но так приятно случайно встретить своего воспитанника на улице, бегущего к тебе с широко разведенными руками.

Устраиваясь на работу в детский сад, не имея надлежащего образования, думала, что это подработка. Сейчас же понимаю, как сильно могут полюбиться дети, как важно вселять в них нежные и добрые чувства, прививать необходимые навыки. В итоге влюбилась и в детей, и в работу. В планах курсы переподготовки и должность воспитателя.

Дети — большая ответственность

Для работы с малышами необходимы надежность, терпимость и чистоплотность. Нужно относиться с пониманием к капризам и непониманию. Приходится успевать делать все и сразу: заниматься утренником, репетировать сценку и раскладывать завтрак.