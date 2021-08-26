Провожаем лето: как необычно провести выходной день в Самаре?

Каким будет ваш выходной день — решать только вам. Мы подготовили мини-тур, который поможет разнообразить ваш отдых и наполнить день новыми эмоциями. В этой подборке вы сможете найти для себя новые места для отдыха и гастрономического удовольствия.

1. Экскурсии от проекта "Город-Курорт"

Создательница агентства Екатерина описывает свой проект: "как возможность открыть для себя родной край с разных сторон. Научиться замечать мелочи вокруг себя и окунуться в атмосферу прошлого времени, которое оставило за собой множество тайн".

Если вы всё ещё находитесь в поиске новых эмоций, то рекомендуем посетить Мистические экскурсии, которые будут не только увлекать своими историями, но и покажут вам самые загадочные и аномальные места нашего города.

А если захотите насладиться всеми красотами старинного города, то перед вами встанет огромный выбор из обзорных экскурсий.

Фото: @gorod_kurort

2. ДОМ 77 — Творческий Кластер

Для тех, кто не боится пробовать и находить себя. Первое и самое масштабное творческое пространство, которое стоит посетить каждому.

"Дом 77" наполнен огромным количеством аудиторий, которые сдаются в аренду его талантливым "жителям". Любители искусства смогут посетить галерею "Gallery 419", а если вы давно мечтали выучить пару зажигательных танцев, то вам в студию к "Мультибуги". Мастер-классы, татуировки, настольные игры, изделия ручной работы — всё это представлено для вас. Не забудьте пройтись по всем этажам и сделать пару ярких фото!

Располагается на улице Ленинградской, 77, вход свободный.

Фото: @dom77.info

3. Галерея "Виктория"

"Галерея "Виктория" — главная выставочная площадка современного искусства в Самаре. Основное направление деятельности — представить самые качественные и интересные работы XX века.

Место, где вы сможете узнать много нового о мире искусства и получить незабываемые эмоции.

Ближайшие выставки и события:

Выставка "Новые Художники" с 10 по 22 августа

Фестиваль "Назад в город" с 19 по 25 августа

Межмузейная "На балконе 2021" с 12 по 29 августа

Находится по адресу:

ул. Максима Горького/ул. Некрасовская, 125\2

Фото: @gallery_victoria_samara

4. Творческое пространство FarTook

Если вы давно мечтали научиться готовить гаспачо из арбуза или овладеть навыками приготовления японских блюд, то вам следует посетить кулинарные мастер-классы от FarTook.

Кулинарные уроки будут полезны не только для взрослых, но и для детей, которые останутся в восторге от такого времяпрепровождения.

Гастрономические изыски со всего мира своими руками!

Находится по адресу:

Ул. Солнечная 22

Фото: @art_fartook