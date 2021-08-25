В Самаре началась реставрация дачи со слонами

В советское время здание частично потеряло изначальный внешний вид, а великолепные интерьеры были утрачены полностью. После 1917 года там размещались разные государственные организации: сначала госпиталь, потом — детский дом, после этого водоканал. В середине 1990-х был проведён ремонт здания, но оно продолжало медленно разрушаться. Последние годы особняк пустовал. В 2018 году о нём вновь вспомнили в связи с проведением в памятнике архитектуры закрытой вечеринки. Такое использование памятника архитектуры, находящегося в плохом состоянии, многих возмутило. На данный момент бывший особняк Головкина передан в федеральную собственность — СамГТУ.

После этого были заложены средства на ремонт дачи Головкина. Министерством культуры России выделено 17.493.000 рублей. На эти средства ООО "Вега групп регион" должна провести реконструкцию здания (на объекте запланировано обновление фундамента и кирпичной кладки) и выполнить благоустройство прилегающей территории. Теперь здание получит новую жизнь: в дальнейшем здесь планируется создание международной архитектурной школы для молодых специалистов Самарского Политеха.