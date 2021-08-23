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Максим Шугалей: "Молодежь должна знать историю России"

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20 августа Самару посетили представители партии "Родина" в рамках проекта "100 городов" и дали пресс-конференцию. Вместе с председателем партии "Родина" Алексеем Журавлевым и Героем России Андреем Богатовым в ней принял участие общественный деятель Максим Шугалей.

Общественный деятель Максим Шугалей
Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Максим Шугалей — автор социологических исследований и правозащитник — участвовал в различных проектах в городах России и за рубежом. Работая руководителем группы Фонда защиты национальных ценностей, проводившей социологическое исследование в 2019 году во время гражданской войны в Ливии, был взят в плен вооруженной группировкой. Больше года провел в плену у ливийских террористов. Сейчас Шугалей возглавляет Фонд защиты национальных ценностей, который проводит социологические исследования за рубежом и в регионах страны, а также отстаивает российские национальные ценности.

Максим Шугалей рассматривает национальные ценности как основу суверенитета страны и считает, что патриотическое воспитание необходимо поднимать на новый уровень.

"Я считаю, что Россия находится в состоянии войны, которая идет за умы, мысли наших детей, внуков, влияние на молодежь. Я много пожил, много, где побывал, и считаю, что если сейчас мы серьезно не займемся патриотическим воспитанием на государственном уровне, то можем потерять страну. История России — история победителей, и надо рассказывать об этом нашим детям. Молодежь должна знать историю России", — сказал Максим Шугалей.

В ходе масштабного проекта партии "Родина" "100 городов" ее представители посещают большие и малые города, где, встречаясь с жителями, узнают о том, какие проблемы их волнуют и предпринимают шаги, к их решению. И одна из самых острых тем этих встреч — экология. Люди зачастую оказываются заложниками накопившихся несанкционированных свалок, чадящих комбинатов, превышающих все мыслимые предельно допустимые концентрации вредных веществ выбросов и сбросов.

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В России и мире

Максим Шугалей: "Молодежь должна знать историю России"

20 августа Самару посетили представители партии "Родина" в рамках проекта "100 городов" и дали пресс-конференцию. Вместе с председателем партии "Родина" Алексеем Журавлевым и Героем России Андреем Богатовым в ней принял участие общественный деятель Максим Шугалей.

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