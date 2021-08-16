В Самаре компания подростков похитила официантку и надругалась над ней в лесу

Уточняется, что среди задержанных - двое подростков 15 и 17 лет, 18-летняя девушка и 19-летний парень.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 августа. Вечером к дому пострадавшей подъехала черная «Лада Приора», в салоне которой находилось несколько незнакомых ей людей. Один из нападавших достал нож и под угрозами насильно заставил сесть 18-летнюю девушку в автомобиль.

Пострадавшую вывезли в лес, где изнасиловали. Происходящее подозреваемые снимали на камеру мобильного телефона, а после стали требовать с девушки деньги.

«Похитители угрожали потерпевшей, что сильно ее изобьют и распространят видеозаписи изнасилования в интернете, если она не отдаст им 50 тысяч рублей. После этого они отпустили девушку», - отмечает издание.

Потерпевшая обратилась в полицию, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, номер автомобиля, на котором ее увезли.

Похитителей нашли быстро. Ими оказались четверо молодых людей, все кроме одного - жители Самары. Двое из них даже не окончили школу. Возбуждено уголовное дело.