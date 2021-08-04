В поселке Чкалова пляж стал платным

Есть такой пляж и в поселке Чкалова на улице Береговой. Но он платный. Сто рублей за машину и пятьдесят рублей с человека, как сообщает местный житель Виктор Кипкалов.

Пляж чистый и вода тоже чистая. Непосредственно вблизи водоема растут деревья. В жаркие дни здесь очень хорошо укрыться от палящего солнца. Также есть скамейки и столы, мангалы и беседки, которые можно взять в аренду. Есть душ и несколько туалетов также имеются.

Притом что вход и въезд платный, но при входе на дереве висит табличка: "купаться запрещено"! Но это же абсурд. Зачем тогда вообще ехать на этот пляж и платить деньги? Может собственник объяснит в чем причина — спрашивают горожане!