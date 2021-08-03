Кнопочные телефоны. Почему не падает рейтинг?

Первое — это приватность! С карты, привязанной к смартфону, проще злоумышленникам снять деньги. При утерянном смартфоне хакеру очень просто узнать о вас все! То, как у нас беспечно используют смартфоны, приводит в ужас любого специалиста по защите информации! Некоторые не защищают их паролями. Так что кнопочные телефоны стали больше использовать. Нужно соблюдать "цифровую гигиену", чтобы застраховаться от злоумышленников. С кнопочного телефона это сделать гораздо сложнее.

Второе — экономия! В основном экономят на детях и бабушках. Зачем бабушке дорогой смартфон? По сути нужна "звонилка" для разговоров.

Третье — высокая прочность! Чем проще конструкция, дополнительные элементы, тем надежней телефон. И такому не страшно упасть, удары ему тоже не страшны.

Например, Nokia 3310 заслужил прозвище "Орехокол", потому что им действительно можно было колоть орехи.

Так что кнопочный телефон нужен! И подойдет тем, кто: не может потратить много денег на смартфон; больше разговаривает, а не переписывается; и не сидит в социальных сетях и не листает новостную ленту; и предпочитает надёжность.