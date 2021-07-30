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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Голограмма балета

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29 июля в КЦ "Радуга" прошла цифровая балетная постановка

В Самару привезли технологию, создающую голограммы. С помощью 3D сканирования и камер возник эффект присутствия на сцене примы Государственного Большого театра России Ольги Смирновой и Народной артистки РФ Екатерины Шипулиной. В тридцатиминутную программу вошли 5 постановок: "Кукла", "Лебедь", "Власть огня", "Зимние грезы" и "Строптивая". Танцевали балерины под музыку Первого симфонического оркестра. Дирижировал им Сергей Желудков. Такие голографические представления проходят только в Москве и Самаре. Теперь их можно будет посмотреть 4 раза в неделю.

"То, что вы видели — коммерческий проект издательства ООО "Арт-Лайт". Мероприятие организовано при поддержке "Центра Духовной Культуры" — поделилась Юлия Фенькова, руководитель отдела оптовых продаж.

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