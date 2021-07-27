Неделя японской культуры 2021

Начало вечера сопровождалось лекцией "Символы японской культуры в гравюре Укиё-э". "Мне очень нравится то, о чем я сегодня буду рассказывать", — поделилась лектор Татьяна Хамина и рассказала гостям, интересующимся японской культурой об эпохе Эдо.

Позднее, все желающие посетители акции приняли участие в увлекательных мастер-классах по скетчингу и оригами. Татьяна Хамина и Тамара Васильева научили гостей изготавливать классическое оригами и красочно рисовать символ Японии — Харизантему. Мероприятие завершилось музыкальной встречей "Made in Japan" с Артемом Доценко. Собиратель винила познакомил и рассказал слушателям о превосходстве японских пластинок. Оставшийся вечер по молодежному проспекту Ленина разносилась музыка виниловых пластинок Elvis Presley, Paul McCartney, ABBA, Arabesque и Deep Purple.

Неделя японской культуры при поддержке Самарской областной юношеской библиотеки и Института Восточной Культуры уже стала традицией и проходит четвертый год. Это связано с популярностью и большим интересом горожан к японской культуре.

Любой желающий также может дополнительно ознакомиться с различными лекциями и мастер-классами в онлайн формате на странице VK: https://vk.com/bookcity