"В гостях у татар": выставка Елабужского музея в Самаре

Посетители музея познакомятся с традиционным татарским искусством кожаной узорной мозаики, увидят подлинные предметы быта, элементы одежды, орудия труда, посуду, мебель, музыкальные инструменты. Также будут представлены ювелирные украшения: накосники, серьги и браслеты.

"В гостях у татар" — это проект из 13 выставок, в таких городах как: Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Кемеров, Омск, Тюмень, Оренбург, Самара, Симферополь, Астрахань, Ульяновск, Санкт-Петербург.

По традиции каждое открытие будет сопровождаться творческими номерами татарстанских артистов, вручением фирменных сувениров из Елабуги и дегустацией татарских национальных лакомств.

Выставка продлится до 29 августа.