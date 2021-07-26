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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Новые направления подготовки Самарского университета: государство "заказывает" все больше инженеров и программистов

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"У нас более 300 образовательных программ. Помимо традиционных специальностей, в этом году мы предлагаем абитуриентам совершенно новые направления подготовки: конструирование криогенной техники, цифровой инжиниринг, цифровая педагогика и киберпсихология, квантовая информатика и телекоммуникации, астронавтика и аэронавтика. Они появились в связи с высоким спросом на таких специалистов на рынке труда. Со стороны работодателей растет запрос на специалистов, которые умеют анализировать большие данные, владеют навыками, необходимыми для креативных индустрий" — прокомментировал ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Самарский университет имени академика Королева вошел в элитарный рейтинг Forbes и занял 18-е место в России рейтинга Superjob по уровню зарплаты молодых специалистов, занятых в IT-сфере.

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