Новые направления подготовки Самарского университета: государство "заказывает" все больше инженеров и программистов

Читали: 12

"У нас более 300 образовательных программ. Помимо традиционных специальностей, в этом году мы предлагаем абитуриентам совершенно новые направления подготовки: конструирование криогенной техники, цифровой инжиниринг, цифровая педагогика и киберпсихология, квантовая информатика и телекоммуникации, астронавтика и аэронавтика. Они появились в связи с высоким спросом на таких специалистов на рынке труда. Со стороны работодателей растет запрос на специалистов, которые умеют анализировать большие данные, владеют навыками, необходимыми для креативных индустрий" — прокомментировал ректор Самарского университета Владимир Богатырев.