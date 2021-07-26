Пять проектов молодых ученых Самары получили поддержку Президентской программы РНФ

Первый конкурс был направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Второй связан с поддержкой нового поколения научных лидеров. Фонд выделяет гранты для молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. Размер гранта — до 6 миллионов рублей ежегодно, его продолжительность — 3 года с возможностью продления на конкурсной основе еще на 2 года.

На основе результатов первого мероприятия РНФ получили поддержку экспертного совета три проекта молодых ученых Самарского университета им. Королёва в областях: геоинформатики, технологий производства двигателей и наноинженерии.

Во втором конкурсе победителями стали: доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, доцент кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения.

Фондом было зафиксировано более 1,6 тысяч заявок, из которых поддержано 469 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5–2 миллиона рублей ежегодно, 318 молодежных научных групп с финансированием в 3–6 миллионов рублей, а также продолжено финансирование 132 начатых в 2018 году аналогичных проектов.