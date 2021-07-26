Детская писательница Мария Пашинина: "В Самарской области живут замечательные творческие люди"

Заявку со своим проектом "Культурный дневник" писательница подала на конкурс нового Президентского Фонда культурных инициатив.

"Я увидела в новостях, что фонд открыт, можно подавать заявки, и очень этому обрадовалась. Если быть активным, у тебя появляется много возможностей — как на региональном, так и на федеральном уровне. В Самарской области живут замечательные творческие люди, которые придумывают замечательные проекты", — рассказала Мария Пашинина.

Конкурс Президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий распределит 3,5 миллиарда рублей на реализацию проектов. Прием заявок продолжится до 30 июля 2021 года. Итоги подведут в середине сентября 2021 года.