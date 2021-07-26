16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Детская писательница Мария Пашинина: "В Самарской области живут замечательные творческие люди"

Читали: 5

Автор 47 волшебных сказок о Самаре, серии книг "Приключения Самарика": "Здравствуй, Самарик!", "Самарик — хранитель города" и "Где найти Самарика?" предлагает вести "Культурный дневник". Дети будут посещать театры, музеи, выставки, встречаться с интересными людьми. А потом в этом дневнике записывать свои впечатления. Дневник представляет собой печатный альбом, куда можно вклеивать и фотографии. Это и повысит культурный уровень ребенка, и поможет осмыслить увиденное, и научит формулировать мысли.

Заявку со своим проектом "Культурный дневник" писательница подала на конкурс нового Президентского Фонда культурных инициатив.

"Я увидела в новостях, что фонд открыт, можно подавать заявки, и очень этому обрадовалась. Если быть активным, у тебя появляется много возможностей — как на региональном, так и на федеральном уровне. В Самарской области живут замечательные творческие люди, которые придумывают замечательные проекты", — рассказала Мария Пашинина.

Конкурс Президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий распределит 3,5 миллиарда рублей на реализацию проектов. Прием заявок продолжится до 30 июля 2021 года. Итоги подведут в середине сентября 2021 года.

Версия для печати

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Мой дом

Он и она