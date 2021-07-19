Самарский университет отправит школьников в Артек

Организаторы конкурса выделили 20 человек, набравших максимальное количество баллов за тест по гуманитарным предметам и личные проекты. Кроме того, в один из лагерей "Артека" отправятся участники прошлого года, которые не смогли побывать на тематической смене из-за пандемии.

Одна из финалисток, Ксения Федяшова, пишет об Артеке: "Это была моя давняя мечта. Этот конкурс помог осуществить ее". Об "Универсуме" школьница узнала от подруги и решила принять участие. Она признается, что давно хотела побывать на мероприятии, где будет уделяться внимание психологии. Отправляясь в Артек, Ксения мечтает познакомиться со сверстниками с разными интересами со всех уголков России. Девушка была и в Самаре, впечатления город оставил хорошие: "…ездила на танцевальный конкурс с коллективом. Была бы не против посетить снова этот замечательный город. Я пока думаю [о поступлении именно в Самарские вузы], но в планах поступать на факультет ветеринарии".

О том, чтобы учиться в Самаре, задумывается другая финалистка, Галина Амелькина. Она живет в Перми, в Самаре никогда не была.

"Сейчас я на полном серьёзе изучаю направления и возможность поступить именно в этот ВУЗ. Большим бонусом конкурса для меня стали дополнительные 10 баллов при поступлении. Думаю, поездка поможет мне окончательно определиться и начать подготовку к ЕГЭ", — говорит она о Самарском университете. В МДЦ "Артек" Галина поедет во второй раз. Тематическая смена ей интересна прежде всего атмосферой творчества, тренингами и мастер-классами от лучших преподавателей Самарского университета. Финалистка признается: "Думаю, приоритетом для меня стала возможность получения новых знаний. Артек — это, несомненно, прекрасный подарок, для меня это не просто отдых, но и новые знакомства и продуктивная работа в команде ребят со всей России".

Главный приз конкурса действительно привлекает старшеклассников не только к самому мероприятию, но и к городу. Наталья Щербакова — заместитель координатора конкурса — делится: "Благодаря этому проекту в наш вуз поступили ребята из Ульяновска, Воронежской области и других регионов. И здесь речь идёт не только о насыщенной образовательной программе, но и личном знакомстве с городом, университетом, людьми во время одного из этапов конкурса, а это очень помогает при выборе вуза мечты". Более того, финалисты разных лет имеют возможность практиковаться в создании уникального контента и получают бесценный опыт. Они наполняют аккаунты конкурса в социальных сетях, снимают видеоролики, общаются с новыми участниками.

Заботясь о здоровье участников, организаторы "Универсума" стремятся познакомить их с нашим городом в наиболее комфортной для всех обстановке. "При дистанционном формате не получится в полной мере насладиться красотами Самары, но вот уже второй год мы будем проводить тематическую онлайн-экскурсию по городу с участием финалистов разных лет. Думаю, участники со всей страны смогут погрузиться в теплую атмосферу нашего города и узнать его интересную историю", — говорит Наталья.

Конкурс успешно проходит несмотря на беспрерывность эпидемиологической ситуации. Команда "Универсума" готовится не только к встрече в Артеке, но и к пятому, юбилейному конкурсному циклу в 2022 году. Это значит, что будущие абитуриенты со всей России продолжат знакомиться с Самарой и будут иметь возможность побывать в МДЦ "Артек".

Для справки: Всероссийский конкурс юных исследователей "Универсум" проводится Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва и представляет собой уникальное научно-исследовательское мероприятие образовательного характера. К участию приглашаются школьники 9 и 10 классов.

Уникальность конкурса "Универсум" заключается в междисциплинарном подходе к осмыслению роли представителя поколения Z в современном общественном, культурном и образовательном пространстве. Конкурс предполагает актуализацию гуманитарного знания как средства познания и самопознания культуры и индивида.

В 2021 году участниками конкурса стали 2300 учащихся 9-10 классов из 81 региона Российской Федерации.