Правила проезда по России в условиях Ковида

Для частного сектора в Краснодарском крае на лето 2021 никаких дополнительных ограничений нет. Однако в связи с изменениями правил заселения спрос на услуги частников значительно повысился.

Требования к проезду на поездах дальнего следования для отдыха на Черном море и в любых других городах России одинаковы: необходимо соблюдение масочного режима при посадке на поезд; ПЦР-тесты или справки о вакцинации не требуются. Постановление губернатора Краснодарского края указывает только на ограничения в заселении в отели, гостиницы и т. п., об ограничениях в перемещении на личном транспорте, поездах или самолетах в нормативных документах не говорится.

Для внутрироссийских перелетов ПЦР-тест в основном не требуется, отдельные распоряжения по регионам можно отследить на официальных сайтах нужного региона. Если принимающий регион требует наличия отрицательного теста на ковид или сертификата о полной вакцинации, то перед посадкой на самолет придется предъявить соответствующие документы. В Крым и Краснодарский край сейчас можно лететь без теста на ковид. Во время регистрации и присутствия на борту самолета необходимо соблюдать масочный режим. Перед вылетом обязательно нужно измерить температуру, на борту — соблюдать социальную дистанцию.