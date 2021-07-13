Роман Ежевичкин прочитал лекцию о влиянии изобретения велосипеда на человечество

"Дрезина — железная самодвижущаяся тележка, которую изобрел барон Карл фон Дрез, - напомнил лектор об изобретателе велосипеда. - Существует некая легенда. В Европе из-за взрыва вулкана Тамбора произошел голод и мор скота, в частности лошадей. Лошади — основное средство передвижения в то время, поэтому изобретение барона было как нельзя кстати. Изобретение было сложное, тяжелое, с кучей недостатков, но в то время это было взрывом".

Далее, появилось изобретение Пьера Мишо. Оно было удобнее, но также имело ряд недостатков. По сути изобретатель просто доработал дрезину. Следующее изобретение, вызвавшее ажиотаж, называлась "пауком" - одно колесо было огромным, а другое вдвое меньше. Им было легко управлять, но изобретение имело ряд минусов. По внешнему виду велосипед Пенни-фартинг сильно напоминал прошлую модель. На него было довольно-таки сложно забираться. Ну и последнее изобретение имело название "Бродяга". Этот велосипед сильно напоминает нынешнюю современную модель. На него было удобно забираться, а также у него появилась цепь. Он был более безопасным, а внешний вид - эстетичным.

Также лектор затронул тему феминизма. Женщины быстро влились в велосипедное движение, у них были собственные велоклубы и организации, а если женщина входила в мужской клуб, то приобретала особый статус. Появилось негласное правило. Относится к женщине как к равной, но это действовала только тогда, когда она была внутри клуба. Женщина была таким же велосипедистом, как и мужчина. Женщины не боялись садиться на велосипед, они не боялись путешествовать в одиночку и группами. Это стало абсолютной нормой.

"Велосипед — быстро уничтожил влияние на скорость людей, на скорость индивидуального передвижения лошади и паруса. Велосипед стал незаменимой частью жизни, сначала детской, потом подростковой, а для многих и взрослой. Велосипед очень мягко и аккуратно разрушал социальные нормы, социальные привычки, благодаря этому изобретению люди открывали для себя прелести собственных городов, пригородов и стран, о которых раньше и не догадывались. Велосипед стер рамки между классами и полом. Велосипед уравнивает всех и при этом объединяет", - считает Роман Ежевичкин.