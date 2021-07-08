Женя Кусто представила новую книгу

Это продолжение вышедших в 2019 году "Сказок безумной луны". "Первая книга наполнена женской энергией, все сказки в ней так или иначе связаны с ведьмами, колдовством и женскими чарами. Как оказалось, моя собственная прабабушка и все женщины в нашем роду до нее были ведьмами. Я начала больше узнавать про фольклор Орловской области, где она жила, подумала, что нужно об этом написать. Получились "Сказки проклятого солнца".

Эта книга исследует мужскую энергию, то дикое и необузданное, что есть в нас" — рассказала писательница. По словам автора, сказки написаны в жанре метамодернизма, поэтому "похожи на классические, народные, которые мы с вами привыкли слушать и читать". В книге собраны семь историй, каждая из которых обращается к культуре разных народов.

"Когда я пишу сказки, обращаюсь к архетипам, которые присущи вообще всем историям, и декоративно поворачиваю их в ту или иную сторону: одна сказка в скандинавском стиле, вторая в североамериканском, третья в русской традиции" — поделилась Женя Кусто.

Писательница рассказала, что пишет сказки, потому что "жутко ленивая, их писать намного проще, чем фэнтези".

Также она анонсировала новую книгу, которая будет называться "Сказка о драконовой смерти". Книга станет продолжением цикла метмадорнистских сказок. По словам автора, изначально она должна была выйти первой. Писательница начала работу над книгой еще пять лет назад, но захотела сначала создать свой мир и заселить его персонажами, поэтому выпустила два сборника сказок. Третья книга будет фэнтезийным эпосом о "звере, который живет внутри нас".