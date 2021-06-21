Директор турагентства "Angelica–тур" Наталья Шишкина рассказала о работе туризма во время пандемии

— Как давно вы работаете в туризме?

— С 2003 года, получается, уже 18 лет.

— Сейчас работа отличается от того времени?

— Полностью. Начиная с возможностей по вылетам во времена пандемии, и заканчивая финансовыми ресурсами. Если бы сейчас не закрыли полёты, возможности вылета было бы больше, направлений было бы больше. Сейчас охват стал больше, но нет возможностей, потому что всё закрыто. Нынешнее время невозможно сравнить: мы пережили Эболу, H1N1(свиной грипп), кризисы всех лет — такого не было никогда. Если вспышки заболеваний и возникали, как Эбола, захват акул в Шарме… Даже в самые тяжёлые кризисные времена, когда закрывались очень многие туроператоры — "Лабиринт", "Капитал", "Ланта-тур" — они друг за другом закрывались, не хватало финансового обеспечения. Даже с теми годами не сравнить. Просто берут и ставят железный занавес, как при этом выживать?

Нападения акул в Шарм-эш-Шейхе (30 ноября — 5 декабря 2010 года) — серия нападений акул на купальщиков, отдыхающих в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в Египте на побережье Красного моря. В результате нападений три гражданина РФ (48, 70 и 54 лет) и один гражданин Украины (49 лет) получили серьёзные ранения, в некоторых случаях приведшие к ампутациям конечностей.

— Стало приходить меньше клиентов?

— Если рассуждать, клиентов не стало меньше. Просто туристы привыкли отдыхать красиво и не хотят сейчас на российский курорт. Они за тот год освежили память, поняли, что сервис далеко не тот. Раньше воротили нос от четырёх звёздочных отелей, сейчас просят хотя бы три звезды, но чтобы обязательно было за рубежом. В зарубежье самое лучшее направление была и будет Турция. Турист привыкает к тому, чтобы было всё включено. Это самый лучший из пляжных вариантов. Несмотря на то что зимой на пляже прохладно, люди круглогодично туда уезжают. Я, конечно, очень люблю Россию, реально люблю, но когда туристы попадают на наши юга и видят, как сервис не оправдывает денежных средств даже с возвратом кешбэк, люди в лёгком шоке приезжают обратно, даже от дорогостоящих вариантов. Взять хотя бы тот же отель "Mriya Resort & SPA 5*" в Крыму, он не стоит этих денег. На 4-5 дней в разгар сезона доходит до полумиллиона за двоих. Он не стоит своих денег, так как наш сервис не сравнишь с зарубежным. К сожалению, это камень в огород нашей России, но это правда жизни.

Туристов не стало меньше, у тур агентов стало больше работы. Туристы, которые не вылетели с того года, остались на депонировании и в этом году ещё наслоились. Люди по три, по четыре раза попадают на невылетившие рейсы, и они наслаиваются. У меня клиент должен был лететь во Вьетнам. С Вьетнама мы перенесли на Таиланд, следом закрыли Таиланд, мы перенесли на Турцию, Турцию закрыли в том году, с Турции пришлось перенести на юга. Уже сколько раз мы перебронировали, но нам говорят, что нет размещения. У неё бюджет 200 тысяч, мы не можем на эту сумму найти даже одноместный санаторий. И турист не может забрать денежные средства, они лежат на депонировании, поэтому нам приходится столько переносить. Раньше турист мог съездить в год по 3-4 раза, а сейчас он переносит эти денежные средства. Работы да, больше. Но туристов не меньше.

— Вывести деньги сейчас нереально?

— Обещают для тех туристов, которые с того года на депонировании, вывести деньги до конца года. Те, которые попали на текущий период, для них нет возврата денежных средств, есть перенос на другие даты или направления. Мы любим выражение "работаем работу", именно так у нас и получается. Без дела мы не сидим, дел у нас полно. Уже не так, как было раньше, когда мы ждали возвращения туристов радостных домой. У нас сейчас очень мало направлений, хотя СМИ пишут, что многие направления открываются, но они летят на грузопассажирских перевозках, поэтому приходится опять переносить туры. Буквально недавно произошло так с Кипром. Перестали переносить все рейсы. И так очень мало направлений, из которых могут выбрать туристы в свою пользу, в пользу нашей работы. Но, к сожалению, нельзя сказать, что будет завтра, как получилось с Турцией. Я сама лично попала: в пятницу оплатила полностью тур, а в понедельник объявили, что граница закрыта, потому что там большое количество заболевших.

— Что за постановления регулируют вашу деятельность?

— Вообще мы зависим от Правительства, от Ростуризма. Постановление делает Правительство. По предыдущим годам мы чётко действовали по постановлению от властей. Они выставляли его тур операторам, а мы зависим от них. Те, в свою очередь, делают ссылку на постановление, мы естественно, на него опираемся.

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N461 "Об утверждении Правил возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности тур оператора".

Некоторые тур операторы высылают постановления письмом к нам на почту, а некоторых прикрепляют в личном кабинете прямо к заявке, а мы уже распечатываем, выдаём туристам, как документ, подтверждающий, что их деньги никуда не делись, никуда не испарятся. Они могут ждать счёт депонированных сумм до конца года или использовать в другой путёвке.

— В чём заключается ваша работа с тур оператором?

— У нас такая взаимосвязь, если мы напрямую заключаем договор с объектом на наши российские направления, допустим турбазы, мы можем напрямую заключить договор с объектом. Если мы работаем с зарубежьем, в том числе и российскими направлениями, мы работаем через тур оператора. У нас взаимосвязь тур оператор — тур агент — клиент (турист). И мы по договорным отношениям работаем с тур операторами. Мы работаем с несколькими, выбираем из них по надёжности.

— Как вы находите клиентов?

— Основная масса у нас постоянные клиенты, клиенты туристического агентства, постоянные клиенты менеджера, в том числе и мои постоянные клиенты, плюс у нас действует, как и во всех сферах, сарафанное радио. То есть, если ты съездил, тебе понравилось, ты с удовольствием поделишься этим с друзьями, знакомыми. Сейчас развито социальное оповещение — соцсети. До недавнего времени мы запустили Инстаграм (@angelica_tour), сейчас мы его перезапустили и активно его развиваем. Раньше у нас был сайт, но в период пандемии пришлось от него отказаться, всё-таки это недешёвое удовольствие. Мы не только размещены на своей страничке, наша генеральный директор Анжелика Репкина владеет холдингом, в который входит салон красоты, учебный центр "Angelica" и мы. У нас несколько подразделений и мы работаем сообща. То есть если у нас выходит интересная информация, девочки из салона репостят к себе. У нас есть группы в WathsApp и Viber. Основная часть туристов это не новые, а постоянные клиенты, которые нас поддерживают, любят, кому нравится, как мы работаем.

— Куда сейчас чаще всего ездят клиенты?

— На данный момент активно посещают наши юга. Это Сочи, Крым, большая часть ездит именно туда. Для того чтобы вылететь за рубеж, нужно сдавать ПЦР-тест. В некоторых странах, таких как Кипр, это нужно делать платно по прилёту, а также нужно делать ещё два теста по возвращении. Накладываются финансовые возможности клиентов. Если взять в среднем, то получается 1400 рублей. Если едет полноценная семья в четыре человека, получается достаточно накладно — туда и обратно на каждого человека три теста. Выбирают Сочи и Крым, так как там можно без ПЦР-теста, если это не санаторий. Учитывая, что можно проснуться, а направление закроется, то с Россией это более стабильно, и сыграла роль возврат кэшбек. Так что основная масса пользуется услугами наших российских краёв. Ещё Кипр, Египет и ОАЭ. Эмираты тоже востребованы, несмотря на то, что там достаточно жарко на сегодняшний момент, но туристы его любят.

— Сильно выросли цены?

— Да, особенно сейчас произошёл скачок, как закрыли Турцию. Правительство говорило, что урегулирует ценообразование, но тем не менее мы видим и наблюдаем как никто, какие цены были до недавнего времени. Помимо того, как первоначально закрыли ещё в апреле, цены скакнули. Когда продлили Турцию до 21-го, цены ещё выросли. Могу сказать по одному своему туристу, мы смотрели отель в Анапе, после закрытия Турции он стоил 110 тысяч, потом 130 и на момент бронирования 160 тысяч. Туристы в шоке от таких ценообразований.

— Компания испытывает кризис?

— Мне кажется, сейчас весь туризм испытывает кризис. Но мы стараемся. Мы не можем подвести наших туристов, потому что мы просто не имеем на это право. Туристы должны использовать своё путешествие полноценно, даже те, которые сейчас перебронировались, когда депонирование перекинулось на третье, четвёртое направление, мы должны выполнить свои условия, имея прямой контакт с туристом.

— Вы сами были в странах, которые рекламируете?

— Конечно. Из нынешних я была неоднократно на Кипре, в Эмиратах тоже. У нас в компании менеджеры достаточно путешествуют. Сейчас издержки от того, что закрыто. У нас работают профессионалы, грамотные сотрудники. То есть мы не просто продающие с интернета, мы сами бывали во многих странах и с удовольствием предлагаем то, где мы побывали. Это и личное посещение, и семейный отдых, и рекламные туры. Как правило, съездишь в рекламный тур, потом сам захочешь.