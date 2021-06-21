Интервью с фермером

Уже три года Кретов Анатолий Федорович ведет собственное хозяйство. Разводит африканских баранов, кроликов и птиц. А еще он пенсионер и глава большой семьи. Поговорим о том, выгодно ли сейчас содержать фермерское хозяйство, чем африканские бараны отличаются от обычных и как начались первые продажи?

- Как вы решили создать свою ферму?

- Я родился и вырос в деревне, у нас всегда было свое хозяйство, небольшое правда, но на семью из 5 человек хватало. В Малой Малышевке я несколько лет проработал егерем и жил в лесу со своей женой и двумя дочерями, снова пришлось обзавестись хозяйством. Ну а когда дети выросли, мы переехали жить в Самару. Получается, что больше половину своей жизни я прожил на природе, в окружении диких и домашних животных. Мне стало тесно, душно в городе и квартире. Тогда я решил купить небольшой участок под дачу в Красноярском районе и разводить там кур. Все началось с небольшого курятника на 10 несушек, потом появились клетки с перепелками, а гараж превратился в крольчатник. Моя жена Нина Михайловна была против моего увлечения, начались скандалы, она просила убрать курятник, потому что от него несло на весь участок. Но мне, можно сказать, повезло, в это время на краю села, сосед продавал большой участок, почти в поле. Я выкупил землю и перевез всех животных туда. Спустя 3 года наша ферма разрослась. Сейчас у меня больше 20 баранов редкой африканкой породы, 7 свиней, больше 40 кур, гуси, утки, индюки, перепелки, кролики. Охраняют хозяйство 2 немецкие овчарки, год назад я купил коня. А внуки, на открытие фермы, так сказать, подарили хорька.

- А чем бараны африканской породы отличаются от других?

- У таких баранов очень хороший иммунитет. Благодаря скрещиванию различных пород, эта получилась очень выносливой, они легко переносят наши суровые зимы и даже могут двое суток обойтись без воды летом. Но меня больше всего привлекло в африканской породе то, что их мясо практически не имеет специфического бараньего запаха.

- Вам кто-то помогает в ведении хозяйства?

- Конечно, одному в моем возрасте трудно ухаживать за таким хозяйством. У меня есть два работника, которые работают каждый день с 6 утра до 9 вечера. На выходные и среди недели приезжают дети и внуки. У нас с женой семь внуков, поэтому скучно не бывает никогда. Старшему внуку 22, а младшей внучке 2 года.

- А как начались первые продажи?

- Сначала я не планировал вести хозяйство для продажи. Но пришли одни соседи, потом вторые, и потихоньку объёмы продаж стали увеличиваться. Сейчас за продуктами к нам приходит вся деревня, кто-то покупает знакомыми, есть несколько покупателей из города. Сейчас я продаю только мясо и яйца, жена занимается огородом, домашние помидоры и огурцы всегда в спросе.

- Есть дальнейшие планы по развитию фермы?

- Да, безусловно. На следующий год я планирую брать бычков и коров, хотим наладить производство молочной продукции. Планируем увеличить число свиней, производить домашнюю колбасу для продажи. Число покупателей увеличивается с каждым годом, деревенская продукция становится все ценнее и ценнее. Люди понимают, что в супермаркетах сплошная химия.

- Вы живете в городе? Или тут в деревне?

- Когда ферма только строилась, я жил на два дома. Сейчас я не уезжаю из деревни. Изредка бываю в городе. Жена частенько выбирается в Самару, говорит, что ей скучно здесь, не хватает городской суеты. А мне хорошо тут. Я нашел свое место и свое дело на пенсии. Ведь и на пенсии без дела сидеть нельзя, совсем постареешь. Фермер — это же не профессия, а образ жизни.

- Вы покупаете молочную или мясную продукцию в магазинах?

- Нет. После того как вы попробуете натуральное мясо без химии и добавок, вы не сможете есть магазинное мясо. Молочную продукцию мы покупаем у знакомых из соседней деревни, они содержат только коров.

- Какой объём производства на ферме?

- Объём производства увеличивается с каждым годом. Если год назад я мог накормить всю нашу большую семью, то сейчас я могу накормить 25-30 семей.

- Получается ваш основной доход — ферма?

- Да, но мы с женой получаем еще и пенсию. Пенсия маленькая, поэтому, если бы не наша ферма, не знаю, как жили бы.