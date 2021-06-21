Я - инстаграм блогер из Самары

Мы задались этим вопросом и поговорили с несколькими самарскими блогерами о том, как найти мотивацию вести блог, с какими трудностями они сталкивались и что им дал Instagram.
Игорь Яровой, @mr_yarovoi
Читает рэп и профессионально обрабатывает фотографии.
Были лихие 2016-2017-е — я решил попробовать через инстаграм продвигать своё творчество, песни писал, в основном рэп.
Как-то наткнулся на аккаунт парня, он продвигал бизнес через инстаграм. Меня будто загипнотизировали! Я вошёл в бизнес и начал развивать бизнес проект, и одновременно записывать песни.
Началась жизнь в кайф. Потом проект закрылся и я ушёл в себя, спустя полгода я занялся фотографией и решил продвигать свой блог.
Хочу чтобы люди оценили моё творчество, и хоть что-то оставить от себя в этой жизни.
Томас Мосидзе, @tomasmosidze
Модель и тренер по пилатесу.
Инстаграм появился в моей жизни в 2012 году. Моя подруга "привезла" инстаграм из Америки и сказала "В Америке все сидят в инстаграме, тебе надо зарегистрироваться!".
Моё первое впечатление об инстаграме — ужасный фото-дневник.
Через год ведения инстаграма я увидел 100 лайков на своей публикации — это было что-то невероятное, будто мне вручили Оскар.
Мотивацией ведения инстаграма послужили блогеры, у которых я и по сей день люблю просматривать профили. По моему инстаграму видно, что я с того времени. Мне не нравится, что сейчас происходит в инстаграме, трэш контент — это не моё.
Что касается рекламы, я всегда выступаю за то, что продукт рекламы должен быть качественный. Когда я делаю рекламу, я сначала пробую продукт и беру за это деньги, потому что я не знаю, что со мной может случиться после него. У меня были бартерные истории, когда я пробовал продукт и потом 3 дня лежал с отравлением.
Рекламные интеграции начались после того, как я собрал аудиторию из трёх тысяч подписчиков.
Мама поддерживает меня в ведении блога, изначально для неё было дико, когда я просил говорить тише, чтобы записать историю. Но сейчас она сама предлагает: "Томас, давай я тебе запишу историю".
На самом деле, без поддержки родителей вести блог очень сложно, потому что многие не понимают, что блогерство — это тоже некая работа. На данный момент я выступаю против того, чтобы блогерство считалось работой.
Я считаю, что ты должен делать всё в удовольствие.
Для меня трудности — это тренды инстаграма. Как человек из волны красивых фотографий, я всё-таки топлю за то, что инстаграм должен быть красивым и эстетичным. На фотографиях должна быть жизнь, но делать это нужно в красивой и гармоничной последовательности. Большая проблема нашего времени — люди не хотят читать посты. Я тот человек, который очень любит писать, для меня инстаграм — это отдушина. С помощью инстаграма я поборол огромное количество комплексов.
Елена Курдюкова, @kurdiukova_elena
Занимается пиаром, нейромаркетингом и консалтингом.
Моё ведение блога началось, когда появился инстаграм. Я сразу же создала страницу.
До инстаграма была страница "Вконтакте", до него дневник на li.ru.
Видимо у меня потребность делиться с миром своими мыслями и переживаниями.
Блог дал ограничение свободы, в первую очередь. Сто раз думаешь разместить или нет. Публичность — это монетизация и рамки одновременно.
Никакой мотивации, кроме внутренней нет и быть не может. Я не развиваю блог, не гонюсь за подписчиками, не включаю накрутки лайков. По сути, мне всё равно до тех, кто на другой стороне экрана (жестоко, но факт) — если они за мной наблюдают, это их проблема.
Я — не блогер, у меня есть "мирская" профессия, которая приносит мне не только деньги, но и удовольствие.
Социальные сети — это интересно! "Дом2", "За стеклом" и прочие ток-шоу в режиме онлайн.