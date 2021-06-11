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Russian Woman по-самарски: философия ветврача и активистки Инны Тарасенко

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Инна Тарасенко — основательница первого в России столько масштабного реабилитационного ветеринарного центра "ФлагманВет". Сейчас, спустя 6 лет после основания, под ее крылом почти 350 временно бездомных собак и 500 кошек. Мы приехали в село Лопатино, где сейчас находится кинологический центр, чтобы познакомиться с подопечными и узнать у Инны, где она берет силы на активизм, воспитание двух детей и взаимодействие с хейтерами.

Фото: из личного архива Инны Тарасенко

Человек не может заниматься благотворительностью, если не считает его делом своей жизни. Многие говорят, что моя работа бесперспективна, не престижна и не интересна. Я же пытаюсь всем сказать, что у нас сейчас не те герои и ориентиры. Уже давно нужно обращать внимание на людей "дела", а не на людей "слова".

Помощь бездомным животным — это американские горки: я могу за один день сказать трижды: "В жопу всё", а потом успокоиться и улыбаться. А ещё я всегда визуализирую главную цель. Мы с командой хотим построить центр — мы его построим. Здесь всё измеряется маленькими шагами. Шесть лет назад я думала, что наличие такого центра вообще невозможно. Сейчас я уже думаю, как это осуществить. Пройдет еще шесть лет, и я скажу, что хочу в каждом регионе России такой центр.

Команда "ФлагманВет"

В январе 2018 года меня положили в больницу с угрозой выкидыша и сказали, что, возможно, я буду лежать так все 9 месяцев. Январь. Стационар в тяжелом финансовом положении, так как я — единственный человек, который на тот момент приносил доход "ФлагманВет". Мне нужно было решить: рисковать своим ребенком или бросить всё? Четыре дня я смотрела в потолок больницы, а потом встала и ушла. Знаю, что многие на моем месте сделали бы другой выбор. Тем не менее в июле я родила здорового ребенка.

Мои дети постоянно ходят со мной на работу. Первый вообще в люльке лежал около меня в хирургии. Спасают няни, кружки, сады… Сейчас не представляю, как у меня хватало сил ходить с грудным ребёнком на работу. Менять памперсы, кормить, мыть. Даже мультик не дашь в руки.

Проект кинологического центра в селе Лопатино

Животные несут в себе чистую неподкупную любовь, которую человек должен осознать к определенному возрасту. Когда мы не даем детям общаться с животными, мы лишаем их большой части души. Это такой большой кусок, который нельзя потом восполнить, погуляв один раз с собакой. Животные — это такая же часть нашей жизни, как и люди. Если честно, менее враждебные, чем человек. Мои дети не боятся собак, это очень важно, в связи с последними событиями.

Детей надо с детства приучать, что такое собака и что с ней можно столкнуться не при самых благоприятных обстоятельствах. Нападают не только бездомные собаки, но и домашние на поводке.

Проект кинологического центра в селе Лопатино

Для многих до сих пор любовь — эти какие-то отношения, а любовь — это более глубокое понятие: ты можешь любить природу, мир, свою работу, свои цели… Все, что не сделано с любовью — обречено на провал. Действительно, великие вещи не могут вырасти на холодном расчете и бизнес-плане. Если все, ради чего ты трудишься — это деньги, в какой-то момент наступит та часть жизни, когда ты купил уже все. Человеку, на самом деле, не так много нужно для счастья. И что тогда делать, когда ты не можешь купить смысл жизни? 

"ФлагманВет"– это круглосуточный ветеринарный стационар в Самаре и кинологический центр в селе Лопатино, где на постоянной основе лечат и содержат около 850 подопечных.

Собаки живут в специальных вольерах, куда помещают животных с подходящим друг другу характеру. В каждом вольере по четыре собаки — три девочки и мальчик. Подопечных приюта регулярно кормят и выгуливают на живописном поле у озера.

"ФлагманВет" уделяет особое внимание регулированию численности безнадзорных собак. Инна считает, что стерилизация и маркировка животных — неэффективный метод борьбы: собаки всё равно могут сбиваться в стаи и проявлять агрессию по отношению к человеку. Более гуманный способ решить эту глобальную проблему — развивать центр, который за счет оказания ветеринарных услуг способен окупаться и содержать на своей площадке животных с улиц."ФлагманВет" уже ведет строительство кинологического центра, где бездомные получают необходимое питание и заботу. Кроме того, любой желающий может стать опекуном для собаки или забрать её к себе.

Инстаграм центра с подробной информацией instagram.com/flagman_vet/.

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Инна Тарасенко — основательница первого в России столько масштабного реабилитационного ветеринарного центра <a href="https://www.instagram.com/flagman_vet/?hl=ru" target="_blank">"ФлагманВет"</a>. Сейчас, спустя 6 лет после основания, под ее крылом почти 350 временно бездомных собак и 500 кошек. Мы приехали в село Лопатино, где сейчас находится кинологический центр, чтобы познакомиться с подопечными и узнать у Инны, где она берет силы на активизм, воспитание двух детей и взаимодействие с хейтерами.

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