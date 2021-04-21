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"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

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Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Фото: Ксения Тимофеева

100% уникальный проект

"Обход Тольятти" станет частью транснационального коридора "Европа-Западный Китай", и недооценить масштаб и значимость этого проекта невозможно. Всего предполагается пять этапов строительства: четыре из них — это почти 100 км дороги евростандарта с мостовыми переходами и путепроводами, пятый — мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 километра. Запланированный срок сдачи новой магистрали в эксплуатацию — конец 2023 г.

"Уникальность проекта определяет не только наличие внеклассного моста через Волгу длиной более 3,6–3,7 км сложной конструкции, но и применение нового асфальтобетонного покрытия, — рассказывает руководитель проекта "Обход Тольятти" строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Антон Гурьянов. — Это будет сделано впервые в России на протяжении всего объекта, что позволит существенно улучшить эксплуатационные характеристики дороги".

Что касается региона, то новый мост и дорога, наконец, разгрузят трассу М5, особенно участок через плотину Жигулевской ГЭС. Исчезнут многокилометровые пробки, снизится аварийность — и Тольятти наконец-то вздохнет свободно.

Что мы имеем на сегодняшний день

На возведении моста и подготовке земляного полотна задействовано 1300 человек и 500 единиц техники — так сегодня должна звучать сводка со строительной площадки новой дороги и моста. Около 70 километров будущей трассы уже передано основному подрядчику строительно-инвестиционному холдингу "Автобан" и на них ведутся интенсивные работы. Строители освобождают территорию от почвы и растительности и обустраивают земляное полотно. Учитывая холмистую местность, строители где-то срезают грунт, а где-то делают насыпь. Уже снято 1,63 млн м3 почво-растительного грунта, а для возведения полотна изъято 2,06 млн м3 земли и создана грунтовая насыпь объемом 2,95 млн м3. Под следующий слой дорожного покрытия подготовлено уже более 26 километров основания и почти 10 километров в процессе подготовки.

Стихия — не приговор

Зима в этом году выдалась достаточно суровой. Сильные морозы и снег пытались сбить взятый строителями темп, но все работы велись полным ходом. Тяжелее всего пришлось мостовикам — толщина льда на Куйбышевском водохранилище достигала одного метра. Из-за крепких морозов расходы компании несколько выросли, но был и свой плюс — благодаря холодам на строительных площадках не было грязи.

С началом весеннего паводка мостовики пережидают ледоход, но с приходом летнего сезона скорость работ по всем направлениям возрастет. На этот год запланирована сдача путепровода, который обеспечит запуск дороги Тольятти-Ягодное. К концу года на отдельных участках, где сейчас ведется подготовка полотна, будет уложен асфальт и закончены искусственные сооружения.

По мнению Антона Гурьянова, проект "Обход Тольятти" для холдинга "Автобан" стал следующим шагом развития и своего рода вызовом, который приняла команда холдинга. На сегодняшний день у "Автобана" есть все средства и ресурсы, чтобы сдать новую магистраль с безупречным качеством и в срок.

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"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

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