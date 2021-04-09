Парти "Новые люди" поддержала финансированием досуг для беременных в Самаре

Идея конкурса заключается в том, чтобы дать каждому человеку возможность проявить инициативу и внести вклад в развитие города, региона и страны в целом. Прием заявок на участие стартовал 12 февраля и завершился ровно через месяц. В целом по стране было подано больше пятнадцати тысяч заявок, в том числе от Самарской области 234 проекта. По словам организаторов, подавляющее число поступивших предложений было связано с вопросами благоустройства, экологии, культуры, просвещения.

Заместитель руководителя исполкома партии Александр Демин отметил, что на этом все не заканчивается: "Марафон идей" — это федеральная программа, и после подведения итогов, возможно, будет принято решение о проведении еще одного этапа. У партии "Новые люди" существует ряд инициатив на местах, где реализуются различные проекты, и мы будем поддерживать инициативы людей уже вне рамок марафона. Мы готовы поддержать тех, кто хочет обустроить страну, независимо от их партийной принадлежности".

В финал конкурса прошли абсолютно разные по своей направленности проекты. ART-проект по объединению творческих групп, не имеющих средств на собственные площадки, предложение популяризации здорового образа жизни с привязкой к философии восточных единоборств, несколько проектов по развитию творческого потенциала детей младшего и старшего школьного возраста. Достаточно серьезная идея создания зала адаптивной физкультуры и ОФП для детей до 8 лет. Особо бурную реакцию зала вызвала искрометная презентация участницы, предложившей укреплять семейные ценности и институт семьи в целом через организацию настоящего семейного досуга. Мероприятий, куда молодой маме будет комфортно прийти и с младенцем, и с подростком, с бабушками и даже с мужем.

Удалившись на совещание жюри приняло трудное решение и разделило общий призовой фонд в размере 300 000 рублей на три части. В итоге третий приз с суммой 50 000 получил проект "Творческое пространство "ART-people", автор Дмитрий Стулов, второе место и сумму 100 тысяч рублей по праву получила молодая мама Владлена Борисова с проектом "Организация и проведение семейных фестивалей". Ну, а победителем стал парень из Тольятти Владимир Мотрюков с его идеей "Эковартал". По мнению автора, серые неприглядные кварталы — это большая проблема. Исправить ситуацию можно начав с благоустройства отдельно взятого квартала с вовлечением в процесс самих жителей. Дополнительно проводить социальные мероприятия и вести экопросвещение, чтобы люди поняли, что многое зависит от них самих.

Партия "Новые люди" была основана в марте 2020 года. Отделения партии сегодня работают в 73 регионах России. В прошлом году кандидаты от партии по спискам прошли в парламенты Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей, где набрали около 8% голосов избирателей. В этом году Новые люди выставят более 200 кандидатов-одномандатников и партийный список на выборах в Госдуму.