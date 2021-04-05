Буккроссинг: книговорот добра в природе

Буккроссинг — что это?

Наверняка у каждого из нас найдётся дома немало книг, которые нам жалко выкинуть, и в то же время мы точно знаем, что никогда не станем их перечитывать. Годами они пылятся на полках, не принося пользы, а только занимая место. Что же с ними делать? Ответ на этот вопрос нашёл специалист по интернет-технологиям из США Рон Хорнбекер. В 2001 году он предложил идею "освобождения" книг.

Всё началось с того, что Рон создал страничку в интернете. Затем он выбрал несколько книг из домашней библиотеки. В каждую книгу Рон вложил письмо, где указал адрес своего сайта и попросил каждого, кто заберёт книгу, отписаться и рассказать о своих впечатлениях от задумки. Рон сложил книги в холле ближайшего отеля, рассчитывая, что скучающие гости обратят на них внимание и заинтересуются его идеей. Необычная акция действительно привлекла внимание гостей и вскоре нашла первых приверженцев, а затем дошла до местных новостных порталов. Новое движение, названное "буккроссингом" оказалось невероятно вирусным.

Так в чём же заключается идея буккроссинга? Буккроссинг напоминает детскую игру в "казаки-разбойники". Вы регистрируетесь в системе на портале, затем регистрируете книгу, которую хотите отпустить. Книге присваивается специальный кодовый номер (BCID). Вы кладёте записку с кодом и адресом сайта в издание, отпускаете его и делаете в системе заметку с примерным местонахождением книги. Далее вы ждёте, пока кто-нибудь найдёт вашу книгу и отпишется вам на сайте. Книга отныне будет переходить из рук в руки (если какой-нибудь предприимчивый читатель не присвоит её себе), а вы получите возможность наблюдать как она путешествует по миру! У некоторых буккроссеров есть даже такая забава: они отпускают книгу, а затем отслеживают её перемещение по планете и ждут, пока она по кругу опять вернётся к ним.

Самара в системе российского буккроссинга

В Россию буккроссинг пришёл в конце 00-х годов. Буккроссеры прятали на улицах дорогие издания и давали "охотникам" подсказки, где их искать, на манер спортивного ориентирования. Новое увлечение быстро сошло на нет, зато прижились, и существуют по сей день книжные шкафы, в которых каждый может взять понравившуюся книгу, а взамен должен поставить свою. Самара в плане буккроссинга отстаёт: в прошлом году минуло десятилетие с прихода книговорота в приволжский город, а он только-только набирает обороты. Связано это, прежде всего, с некоммерческим подходом владельцев торговых точек к буккроссингу, а также с отношением самих людей: хорошие, новые книги редко освобождаются и быстро забираются с общественных полок. Взамен самарчане ставят либо старые, неинтересные книги, либо вовсе не оставляют ничего. В итоге полка пустеет и забрасывается. Такое отношение недопустимо, необходимо проводить уже сейчас среди школьников акции по защите книжных полок, чтобы ребята поняли, как нужно относиться к полкам и сами поддерживали их сохранность.

Зоны буккроссинга в Самаре

Одной из первых идею обмена книгами в Самаре подхватила Самарская областная библиотека. Полка, названная "социальной библиотекой" располагается на втором этаже здания (Мичурина, 58) прямо у дверей абонемента. Книг здесь много, и все замечательные: на момент написания материала тут лежал "Белый клык" Джека Лондона, "Жизнь Клима Самгина" Максима Горького, повести Анатолия Виноградова и многие другие.

Также полка с книгами находится напротив читального зала областной библиотеки (Проспект Ленина, дом 14А). Сделана она очень креативно: издали полка похожа на домик для птиц, причудливо разукрашенный талантливыми художниками. Здесь меньше книг, как в "социальной библиотеке", однако, если повезёт, можно обменять интересную книгу.

Очень интересная полка находится в парке 50-летия Октября. Помимо того, что она очень большая, книги там обновляются часто.

Куда ещё можно деть старые книги?

Понятно, что буккроссинг нравится далеко не всем. Но проблема ненужных книг рано или поздно встаёт ребром. Если у вас скопилось много старых детских изданий, можете попробовать отдать их фонду детских библиотек Самары. Для этого необходимо найти ближайший к вам адрес филиала детской библиотеки, и предложить им книги. Обычные библиотеки редко берут книги, так как их приносят огромными пачками, а детским библиотекам они почти всегда требуются. Также в Самаре работает "Лавка букиниста". (Самарская, 49). Туда книги можно отвезти и, возможно, даже получить за них небольшую плату. Однако прежде чем везти книги, нужно позвонить в лавку и договориться с продавцом.