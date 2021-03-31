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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На дверях заведений появились желтые звезды

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Яндекс.Карты награждают заведения специальными наклейками «Хорошее место». Такие желтые звезды получают кафе, бары и рестораны, которые, по мнению пользователей, оказались наиболее лучшими. Видишь звезду на дверях заведения и сразу понимаешь — сюда можно смело зайти.

Для того чтобы оценка организации стала более яркой и показательной для пользователей, в 2019 году Яндекс создал алгоритм расчёта рейтинга. Теперь оценки ранжируются только внутри категории, к которой относится компания. Например, продуктовые магазины сравниваются с другими продуктовыми магазинами, но никак не с ресторанами, интернет-магазинами или салонами красоты.

Подлинность и объективность оценки определяется по нескольким характеристикам: когда был создан аккаунт пользователя, сколько оценок он поставил, сколько раз посещал свой аккаунт. На основе этого вычисляется вес, с которым оценка должна влиять на рейтинг. Оценки с небольшим весом повлияют на рейтинг меньше, чем такие же оценки с большим весом.

Знак «Хорошее место» получают организации:

  • из 10% лучших в своём городе или области — отдельно для каждой категории;
  • с рейтингом 4,2 и выше;
  • с подтверждёнными данными — на это указывает «галочка» рядом с названием организации.

Подсказываем пять мест города, которые пользователи Яндекса оценивают минимум на 4,2 балла из 5:

Ресторан «По Чесноку»

Ресторан европейского формата с уникальной концепцией! Посетитель платит только за вход, а еда и напитки по себестоимости. В заведении действует дресс-код и не допускается приходить со своими напитками. Разнообразное меню, большая барная карта. Есть безалкогольные коктейли - это большой плюс. Хорошая музыка, есть танцпол.

Кафе «Кантина Мука»

Уютный ресторан в старой части города с великолепным видом на Волгу. «Мука» поражает своим шикарным романтическим интерьером. Интересное решение с библиотекой – можно почитать, пока готовят заказ. Мука давно славится необыкновенно вкусными сырниками.

Кофейня Surf Coffee X Globe

Очень интересный и стильный интерьер, хочется разглядывать все. Экран с фильмами об экстремальном спорте отличное решение. Для любителей кофе советуем малиновый или лавандовый раф. Там вы найдете божественные круассаны, вкусный кофе и приветливых баристов.

Кофейня «Комод»

Атмосферное местечко в самом центре города. Вкусный кофе, чай, пирожные, тортики, сэндвичи. Светлый и современный интерьер, большие окна. Приветливый персонал.

Идол Tiki-бар

Отличное место для свиданий и дружеских встреч. Меню порадует даже самых настоящих гурманов. Необычное оформление зала и подача блюд. По выходным выступают диджеи.

Вы тоже можете оценить понравившееся место и оставить отзыв в Яндекс.Картах. Это поможет другим посетителям не ошибиться с выбором места для бранча, а для заведений это станет приятным бонусом.

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