На дверях заведений появились желтые звезды

Для того чтобы оценка организации стала более яркой и показательной для пользователей, в 2019 году Яндекс создал алгоритм расчёта рейтинга. Теперь оценки ранжируются только внутри категории, к которой относится компания. Например, продуктовые магазины сравниваются с другими продуктовыми магазинами, но никак не с ресторанами, интернет-магазинами или салонами красоты.

Подлинность и объективность оценки определяется по нескольким характеристикам: когда был создан аккаунт пользователя, сколько оценок он поставил, сколько раз посещал свой аккаунт. На основе этого вычисляется вес, с которым оценка должна влиять на рейтинг. Оценки с небольшим весом повлияют на рейтинг меньше, чем такие же оценки с большим весом.

Знак «Хорошее место» получают организации:

из 10% лучших в своём городе или области — отдельно для каждой категории;

с рейтингом 4,2 и выше;

с подтверждёнными данными — на это указывает «галочка» рядом с названием организации.

Подсказываем пять мест города, которые пользователи Яндекса оценивают минимум на 4,2 балла из 5:

Ресторан «По Чесноку»

Ресторан европейского формата с уникальной концепцией! Посетитель платит только за вход, а еда и напитки по себестоимости. В заведении действует дресс-код и не допускается приходить со своими напитками. Разнообразное меню, большая барная карта. Есть безалкогольные коктейли - это большой плюс. Хорошая музыка, есть танцпол.

Кафе «Кантина Мука»

Уютный ресторан в старой части города с великолепным видом на Волгу. «Мука» поражает своим шикарным романтическим интерьером. Интересное решение с библиотекой – можно почитать, пока готовят заказ. Мука давно славится необыкновенно вкусными сырниками.

Кофейня Surf Coffee X Globe

Очень интересный и стильный интерьер, хочется разглядывать все. Экран с фильмами об экстремальном спорте отличное решение. Для любителей кофе советуем малиновый или лавандовый раф. Там вы найдете божественные круассаны, вкусный кофе и приветливых баристов.

Кофейня «Комод»

Атмосферное местечко в самом центре города. Вкусный кофе, чай, пирожные, тортики, сэндвичи. Светлый и современный интерьер, большие окна. Приветливый персонал.

Идол Tiki-бар

Отличное место для свиданий и дружеских встреч. Меню порадует даже самых настоящих гурманов. Необычное оформление зала и подача блюд. По выходным выступают диджеи.

Вы тоже можете оценить понравившееся место и оставить отзыв в Яндекс.Картах. Это поможет другим посетителям не ошибиться с выбором места для бранча, а для заведений это станет приятным бонусом.