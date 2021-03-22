Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

- Сколько лет ты рисуешь?

- Я рисую с детства, сколько себя помню. Заметив мой талант, родители перевели меня в школу с художественно-изобразительным уклоном. Там я получила основные навыки, которыми пользуюсь до сих пор. Сейчас я учусь на архитектора.

- А в каком стиле рисуешь?

- Я рисую хаотично и непонятно. Долгое время думала, есть ли у меня определенный стиль, переживала — будут ли меня узнавать и запоминать. Ведь у каждого художника есть стиль, благодаря которому можно отличить работы одного автора от другого. Сейчас я решила рисовать просто так, как умею. Но многие мне сейчас говорят, что в моих работах есть схожие черты.

- Расскажи про свою группу Вконтакте.

- Моей группе ВК третий год. На данный момент число подписчиков составляет больше полторы тысячи человек. И их число растет, медленно, но растет. Группа появилась внезапно: в один момент я подумала, что было бы здорово показать большой аудитории свое творчество. Кто не хочет признания? Мне кажется, каждый хочет услышать от незнакомых людей, как у тебя классно получается рисовать.

Первые подписчики пришли, когда я начала участвовать в творческих конкурсах больших пабликов. Я рисовала работы на заданную тематику и выигрывала. Так я получала разные бонусы, рекламу в этих пабликах и подписчиков.

- Каких героев в основном ты рисуешь?

- Условно я делю своих героев на 4 категории. Первые, так сказать, одноразовые. Это образы, которые сложились под впечатлением внешних факторов: музыки, корявой веточки, в которой я заметила интересные изгибы. В этих героях нет личности. Цель таких картинок, с такими ребятами — выглядеть красиво. Но люди часто ищут в них какие-то скрытые смыслы. Ну и хорошо, я не против.

Вторая категория — это герои, которых я придумала сама. Они были созданы очень давно, и меняются вместе со мной и моим восприятием мира.

Потом я рисую героев сериалов, фильмов, аниме, книг, которых посчитала близкими мне по духу. Просто посмотреть, как нарисованные герои будут выглядеть в твоем видении, в твоей рисовке.

Еще мне нравится рисовать людей. Обычно это какие-то фотографии с интересным светом. Здорово наблюдать за тем, как под твоей рукой портреты людей меняются.

- У тебя есть любимые художники?

- Долгое время я увлекалась творчеством Караваджо, мне очень нравятся импрессионисты, их смелость. Также мне нравится Францишек Шипка и его фантазийные, абстрактные сюжеты. Если говорить о современниках, мне очень импонирует Игорь Щербаков. — художник из Воронежа. Его работы — абстрактны, декоративны и живописны одновременно. Это удивительно, как он совмещает все стили. Наверное, он мой главный вдохновитель. Это я все сейчас говорю, не считая художников, которые размещают свои работы только в сети. Ведь людям, которые не погружены в тему, ники этих ребят ничего не скажут. В Интернете талантов не меньше, чем в галереях.

- Как ты считаешь, художник иначе видит окружающий мир?

- Не могу сказать, что художники — это особый подвид человека, который смотрит на мир совсем иначе, там видит синие тени, желтые света и яркие оранжевые рефлексы. Совсем нет. Все люди видят мир по-разному. Просто художники умеют изображать то, как они видят этот мир. Это такое преимущество.

- Рисуешь ли на заказ?

- Раньше — да. Чаще всего это были портреты или персонажи других людей, которые они придумали для разных целей. Например, для рассказов или фанфиков. Часто людям просто очень интересно увидеть героя, которого они придумали сами, но не могут визуально вообразить его в жизни. Но теперь, когда я поступила в строительный университет, моя специальность занимает все время. Я не то, что рисовать на заказ, я рисовать для себя не успеваю, и это на самом деле грустно.

- Чувствуешь себя популярной в узких кругах?

- На самом деле в моем кругу общения очень много творческих талантливых людей. Они и татуировки рисуют, и музыку пишут, и стихотворения сочиняют. Мы обмениваемся опытом, творчеством и восхищениями. Но какое-то особое внимание к себе замечаю. Особенно это заметно, когда дело касается мероприятий, на которые нужно что-то нарисовать, что-то склеить, сделать что-то красивое из бумаги. Наверное, да, в какой-то степени — это можно назвать популярностью в узких кругах.

- Поделись своими планами на будущее.

В будущем очень хотелось бы сделать мини-комикс с моими постоянными персонажами. Надеюсь, что у меня хватит на это силы. Я бы хотела заниматься анимацией, хочу познать 3D моделирование. Меня привлекают видеоигры, поэтому в будущем хотела бы заниматься разработкой игры, разработкой персонажей, задних планов, в общем всем тем, что не связано со специальностью, на которой я сейчас учусь.