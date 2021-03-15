Как в Самаре отпраздновали масленицу

В воскресенье, 14 марта, на площади Куйбышева состоялись торжественные проводы зимы. Из-за коронавирусных ограничений власти Самары решили отменить традиционные массовые гулянья, танцы, бои подушками и хороводы, но сохранили главные символы праздника: ярмарку, костюмированные представления, и огромное чучело Масленицы.

Одним из самых ярких впечатлений от празднования стала выставка кукол Маслён. В 2021 году во второй раз прошёл конкурс "Самарская Маслёна — гостья дорогая!". Поучаствовать в нём мог любой желающий. Самые интересные работы были выставлены на площади Куйбышева около Главной Маслёны.

Ярмарка получилась богатой: множество вкусных угощений, сувениров, игрушек ручной работы, керамики, ткачества.

Власти решили не убирать площадки для фотографирования, и горожане смогли увидеть множество необычных арт-объектов.

Не отказались власти и от точек общественного питания. Гостям предлагались различные блюда русской, азиатской, европейской кухни и, конечно же, блины.

Праздник удался на славу!