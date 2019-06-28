Бизнесмены Самарской области стали чаще заказывать "Видеонаблюдение"

"Наши клиенты оценили удобство услуги "Видеонаблюдение", которой они пользуются по принципу сервисной модели. Решение всех задач "Ростелеком" берет на себя: предоставляет оборудование, монтирует и настраивает камеры, обеспечивает хранение информации. Организации ежемесячно платят только за обслуживание", — говорит заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова.

С помощью сервиса предприниматели могут наблюдать за происходящим на площадках в реальном времени или использовать записи из архива. Видео хранится на серверах "Ростелекома" до 90 дней.

"Подключив услуги "Ростелекома", мы сэкономили на закупке дорогостоящего оборудования, приобретении лицензионного программного обеспечения и оплате персонала. Для просмотра записей достаточно доступа в интернет. На экране смартфона я всегда вижу, что происходит в моей компании", — пояснила директор ООО "Дизайн-Сервис" Юлия Соловьева.

В случае возникновения нештатных ситуаций система самостоятельно отправляет уведомление в режиме реального времени. Поэтому те, кто пользуется услугой, могут оперативно отреагировать на происходящее.

Узнать подробную информацию о "Видеонаблюдении" можно в офисах продаж Самарского филиала компании "Ростелеком" и на сайте https://samara.rt.ru/b2b/videocomfort.