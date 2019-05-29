Видеорегистратор с радар-детектором Hurron Spirit

В этой статье мы постараемся в частности и без “воды” рассказать о видеорегистраторе, который заслуженно пользуется спросом на востоке страны, и совершенно незаслуженно неизвестен в центральной части.

Hurron Spirit. Что это? Это современный и многофункциональный гибрид. Он обеспечивает съемку профессионального качества без бликов и засветов в любое время дня и ночи. Приятно удивляет и работа радар-детектора, который безошибочно и на большом расстоянии вычисляет все камеры, радары и сложные мобильные комплексы контроля скорости. Специальная программа защищает от ложных срабатываний, а функция SpeedCam, работающая в связке с GPS и постоянно обновляемыми базами камер, дает полную уверенность в обнаружении систем замера скорости. Приятный плюс - это функция LDWS (контроль движения по полосам) и голосовые оповещения. Девайс поддерживает карту памяти до 128 ГБ. Но главное, этот гаджет полностью адаптирован под реалии российских дорог.

Характеристики:

● Формат съемки: Super HD (2304x1296) 30к/с

● Размер дисплея: 2,7 дюйма соотношение 16/9

● G-сенсор, датчик движения WDR, голосовые оповещения, Motion Sensor, ручная блокировка, покрытие Soft Touch

● Матрица OmniVision

● 6 стеклянных линз с ИК-фильтром

● Процессор Ambarella A7 (обновленный)

● Встроенный GPS модуль

● SpeedCam

● Угол обзора 170 градусов

● Функция LDWS (контроль движения по полосам)

● Поддержка карты памяти до 128 Гб

● Аккумулятор 420 mA

● Кабель питания 3 м

● Температура работы -20 - +60 °C

Описание и работа устройства:

Hurron Spirit - это внешне привлекательное устройство, которое способно преобразовать и усовершенствовать любой автомобильный салон, лаконично вписываясь в интерьер. Небольшие размеры гаджета и отсутствие множества длинных проводов при установке приятно удивляет. Создается впечатление, что в на лобовом стекле не функциональный и мощный комбо-аппарат, а очередное модное смарт-устройство, которое повесили, просто, для красоты. Однако впечатление это, конечно, ошибочное. Потому что снимает видео и вычисляет контролеров девайс профессионально.

Hurron Spirit - это качественная съемка регистратора и великолепная работа радар-детектора. Для этого комбо-прибора преград не существует. Проверенная матрица OmniVision OV4689 даёт наилучшее качество записи видеоряда - Super HD (2304x1296) 30к/с. Отличное видео, как при дневном свете, так и при ночном. Отличается гаджет и своим большим углом обзора – это 170 градусов. Слепые зоны отсутствуют. Есть возможность вращать устройство в горизонтальной плоскости.

В гибриде установлен процессор Ambarella А7 обновленный. Благодаря такой начинке прибор не только по-настоящему многофункционален, но и работает без сбоев. Качественная обработка информации с GPS приемника, и безошибочная работа активного радар-детектора. Тут же идёт стабильный приём сигнала со спутников. Поэтому можно отслеживать не только скорость, но и траекторию движения и всё это хранить в архиве. Для работы SpeedCam используется GPS. Рассчитывать, что будут ложные срабатывания не стоит. Испытания доказали, что комбо-прибор этим не грешит. Удобная панель управления позволит без труда и лишних движений настроить девайс, а далее управлять им. Есть голосовые оповещения, при чем производитель дает право выбирать их звучание и по громкости и по тембру. Дисплей размером 2,7 дюйма также очень удобен: не нужно щуриться, чтоб рассмотреть картинку. Есть и дополнительные функции, в числе которых, Lane Departure Warning System – контроль движения по полосам. Гаджет прост и удобен в управлении, крепеж – присоски, которые не оставляют следов на лобовом стекле и это проверено.

Безопасность использования:

Производитель Hurron – это ответственный производитель, который очень серьезно относится к вопросам безопасности. Поэтому со всех сторон защитил тех, кто будет использовать его девайсы. Все устройства компании Hurron проходят тщательный технический контроль, тем не менее, для спокойствия пользователей предоставляется внушительная гарантия. Хотя вред ли ей придется воспользоваться.

Плюсы:

1. Запись видео: 2304*1296 30 к/с, Super HD

2. Угол обзора 170 градусов;

3. Размер экрана 2,7 дюйма, соотношение 16/9;

4. Матрица OmniVision OV 4689;

5. Процессор Ambarella A7 (обновленный);

6. Встроен микрофон

7. Датчик удара (G-сенсор), GPS;

8. Поддержка карт памяти microSD;

9. Аккумулятор 420 mA;

10. Температура работы -20 - +60 °C;

11. Режим записи: циклическая;

Минусы:

За столь доступную цену недостатка в данном многофункциональном комбо-устройстве не было выявлено. Конечно, могли возникнуть вопросы к процессору Ambarella A7, который уступает Ambarella A12. Но за счет того, что в Hurron Spirit Ambarella A7 обновленной версии, то есть улучшенный, обеспечивающий быструю работу всего аппарата в целом, то и возможные вопросы в отношении процессора полностью снимаются.

Итог:

Hurron Spirit - качественный гибрид. Работает быстро и без зависаний. На практике полностью подтверждает все характеристики, заявленные производителем. Стоимость комбо-аппарата бюджетная, поэтому смело можно отнести девайс к группе «доступных товаров качественной автомобильной электроники».



