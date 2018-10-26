"Открытие Брокер" представил премиальный сервис "Advisory"

"Открытие Брокер" реализовал уникальный для России формат премиального обслуживания "Advisory", предложив клиентам одноимённый сервис. Он рассчитан на премиальную аудиторию — инвесторов с размером капитала от 15 миллионов рублей, желающих опираться на экспертизу профессиональных аналитиков и следовать персональным рекомендациям при принятии торговых решений. В рамках "Advisory" персональный инвестиционный консультант помогает клиенту структурировать финансы и эффективно управлять капиталом, предлагая оптимальные инвестиционные решения.

Ключевой особенностью сервиса является формат сотрудничества между инвестором и компанией, который подразумевает вознаграждение услуг брокера при положительном финансовом результате клиента. Таким образом, доход брокера зависит от качества выпускаемых инвестиционных идей и динамики стоимости чистых активов, а не от количества сделок клиента или объёма активов в его портфеле.

Брокер получает процент от прибыли клиента "Advisory" только в случае непрерывного роста размера торгового счёта клиента. "Открытие Брокер" взимает 15% от прибыли, которая по итогам отчётного периода превысила оговоренную минимальную доходность — 5% годовых в рублях и 2% годовых в иностранной валюте. Вознаграждение за управление портфелем составляет 1% годовых. При этом клиент вправе самостоятельно выбрать валюту, в которой будет рассчитан доход, полученный на всех интересующих рынках.

"Решения для состоятельных клиентов в ближайшие годы будут выступать драйвером роста всего финансового рынка. В данном сегменте мы отмечаем увеличение спроса на решения с консультационной поддержкой профессионалов, в то же время на российском финансовом рынке не распространена модель взаимодействия брокера и клиента, при которой компания напрямую заинтересована в финансовом успехе инвестора. После тщательного изучения лучших мировых практик и особенностей отечественного рынка мы приняли решение предложить премиальным клиентам сервис "Advisory", представляющий собой российский аналог популярного в США и Европе формата обслуживания. Мы уверены, что в перспективе он станет флагманским премиальным продуктом "Открытие Брокер" — аналогом Private banking на рынке инвестиционных услуг", — говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.