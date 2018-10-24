Компания "Открытие Брокер" представила авторскую торговую стратегию

Со времени присоединения Крыма и введения первых санкции в отношении РФ прошло уже более четырёх лет. Однако об "оттепели" не может быть и речи, поскольку ограничения не только не снимаются, но и постоянно ужесточаются. Так или иначе, советник по макроэкономике генерального директора "Открытие Брокер" уверен, что единственная реальная санкция для РФ — запрет на покупку российского газа и нефти: "Российскую нефть можно заменить хоть сейчас, поскольку резервные мощности Ирана и Саудовской Аравии перекрывают объём российского экспорта. А вот российский газ занимает 1/3 газового рынка ЕС — его пока заменить нет возможности. Возможно, ситуация изменится после 2020–2022 годов, но пока для этого нет предпосылок".

Снизить санкционное давление могла бы смена политической элиты, но результаты президентских выборов говорят не в пользу данного сценария. "Население страны проголосовало, по сути, за сохранение нынешнего курса. Дело в том, что социальные потрясения происходят тогда, когда доходы граждан падают примерно в три раза. Сейчас они упали только в полтора раза. Поэтому запас у нынешней власти ещё есть", — утверждает экономист.

В условиях постоянного внешнего давления российский фондовый рынок вряд ли будет развиваться, полагает эксперт: "Скорее всего, с рынка будут уходить деньги, после чего снизится ликвидность, упадут объёмы торгов. Это не катастрофа, но и ничего позитивного в этой ситуации не будет".

Таким образом, Сергей Хестанов рекомендует инвестировать средства в активы, номинированные в иностранной валюте: "За последние 20 лет рубль постоянно дешевеет по отношению к доллару, поэтому долгосрочные вложения в отечественную валюту не подходят. К тому же на больших интервалах цена ошибки увеличивается".

На этом фоне инвестиции на фондовом рынке США выглядят более привлекательными, уверен Сергей Хестанов: "Сейчас в США инфляция опережает ключевую ставку. Это позволяет выгодно инвестировать в различные биржевые инструменты. В инвестиционный портфель стратегии Wall Street включаются относительно молодые и перспективные компании, входящие в американский индекс S& P 500. Мы производим отбор акций исходя из оценки прошлых успехов компании и перспектив бизнеса компаний. Работа с наиболее ликвидными инструментами фондового рынка позволяет мгновенно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Такой подход обеспечивает клиентов возможностью захода и выхода в стратегию в любой момент, а также позволяет снизить зависимость результатов управления от конъюнктуры одного сектора экономики".