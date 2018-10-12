"Балтика" получила подтверждение соответствия новым версиям международных стандартов ISO 9001 и 14001

14 октября на планете отмечают Всемирный день стандартизации. В этот день в 1946 г. 25 стран приняли решение о создании Международной организации по стандартизации (ИСО). Сегодня объединение продолжает активную работу, а последние версии стандартов ISO 9001 и 14001, выпущенные в 2015 г., стали эталоном для ведущих компаний мира.

Системы менеджмента компании "Балтика" полностью соответствуют данным стандартам — это показала проверка авторитетной международной организации DNV GL в 2018 году. Аудиторская компания работает на рынке с 1864 г. и сегодня представлена более чем в 100 странах. DNV GL проводит аудиты на "Балтике" с 2014 г., а с 2018-го Carlsberg Group начала сотрудничать с организацией на глобальном уровне.

ISO 9001 — один из первых стандартов, на базе которого построены остальные. Применительно к пивоваренной отрасли это стандарт управления системами менеджмента для обеспечения высокого качества и безопасности как внутренних процессов, так и впускаемой продукции.

В новой версии стандарта больше внимания уделено оценке рисков организации при принятии управленческих решений и постоянному анализу удовлетворенности потребителей и партнеров. Например, в ходе аудита помимо изучения документации и систем были практические упражнения. Сотрудники проверяющей организации выбрали случайным образом продукцию на складе (в Самаре размер склада равен двум футбольным полям) и дали задание за четыре часа проследить жизненный цикл производства конкретной бутылки пива: какой использовался солод, откуда поступила упаковка, какие этапы прошла этикетка и т. д. Система менеджмента всех процессов должна быть абсолютной.

Для проверки удовлетворенности работой компании была протестирована система обратной связи. "Балтика" ежегодно вместе с еще 11 рынками Carlsberg Group принимает участие в репутационном опросе потребителей, партнеров и сотрудников, чтобы узнать, как воспринимают деятельность компании разные аудитории. Опрос проводится международной консалтинговой компанией Reputation Institute, которая специализируется в области исследований, аудита и управления репутацией.

У компании "Балтика" есть "горячая линия", с помощью которой каждый может задать вопрос специалистам и высказать пожелания по качеству пищевых продуктов, экологии, безопасности труда, охране здоровья. На все вопросы, поступившие в компанию, обратная связь дается в обязательном порядке. При этом срок реагирования на каждое заявление о качестве пива составляет всего несколько дней, и только если требуется проведение специальных лабораторных исследований, время рассмотрения может быть продлено максимум до двух недель. Отметим, что в 1999 г. компания одной из первых в России внедрила международный стандарт ISO 9001.

ISO 14001 подтверждает соответствие экологической безопасности производства и уделяет особое

внимание стратегии и необходимости учитывать контекст организации при решении вопросов, касающихся ее деятельности и окружающей среды, учету жизненного цикла продукции, оценке результативности работы и лидерству руководства в этой области.

В Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", действует программа устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Две из стратегических целей программы напрямую связаны с экологическим менеджментом. Компания намерена свести к нулю выбросы углерода и вдвое сократить потребление воды на своих пивоварнях к 2030 году.

Снижение углеродного следа — это всегда путь инноваций. 4% от общего объема тепловой энергии, потребленной "Балтикой" в 2017 г., выработано из биогаза, который образуется на одном из этапов работы очистных сооружений сточных вод и служит альтернативным источником энергии. В Самаре первая очередь очистных сооружений была установлена на этапе строительства завода в 2003 году. В связи с утроением мощностей в 2007 достроена вторая очередь. Таким образом самарский завод стал одним из первых заводов компании, который стал использовать этот вид "зеленого" топлива. Позднее на предприятии в Самаре были установлены охладительные системы "Драйкулер" и "Фрикулинг". В зимнее время они позволяют использовать воздух с улицы для охлаждения готовой продукции. Аналогичные системы установлены на заводах в Ярославле, Новосибирске и Хабаровске.

Компания также стремится снизить углеродный след по всей цепочке приращения стоимости и инвестирует средства в развитие системы раздельного сбора и переработки отходов упаковки. "Балтика" вместе с партнерами развивает проект "Принеси пользу своему городу". Сейчас в проекте задействовано около 7 000 контейнеров для раздельного сбора в 36 городах. В этом году компания планирует отправить на переработку в 2 раза больше отходов ПЭТ-упаковки по сравнению с прошлым.

Кирилл Купцинелли, начальник службы управления интегрированной системой менеджмента, Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group: "Обеспечение высокого качества продукции и последовательное снижение воздействия на окружающую среду — наши главные обязательства перед потребителями и обществом, поэтому мы контролируем процесс производства на всех этапах по самым передовым международным стандартам. Переход на последнюю версию ISO 9001 и 14001 — логичный шаг по совершенствованию интегрированной системы менеджмента для выполнения глобальных обязательств Carlsberg Group в части устойчивого развития".

Игорь Постовит, ведущий аудитор российского отделения международного сертификационного общества DNV GL: "В пивоваренной компании "Балтика" система менеджмента качества внедрена с 1999 года. За это время компания прошла большой путь по достижению устойчивого успеха организации, расширив область внедренных стандартов на ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO 50001. Устойчивость успеха достигается за счет способности компании "Балтика" отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. Аудиты, проводимые на заводах, демонстрируют высокий уровень компетентности, вовлеченности и заинтересованности персонала на всех уровнях. Все результаты аудита внимательно изучаются, анализируются и в целом воспринимаются как возможностью повысить результативность внедренной интегрированной системы менеджмента".

ISO 9001 и 14001 — два из пяти стандартов, образующих на "Балтике" уникальную интегрированную систему менеджмента. Кроме них в компании действуют еще три стандарта: ISO 22000 (безопасность пищевой продукции), OHSAS 18001 (безопасность труда и охраны здоровья) и ISO 50001 (энергоменеджмент). Такая комплексная система менеджмента — один из основных инструментов поддержания стабильного роста и устойчивого развития "Балтики". Продукцию компании ценят за ее высокое качество более чем в 75 странах мира, а сами сорта являются обладателями более чем 670 наград российских и зарубежных конкурсов.