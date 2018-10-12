Самарским инвесторам доступны зарубежные рынки

Классические инвестиции в виде недвижимости и банковских депозитов уже не работают так привлекательно, как хотелось бы. По данным брокеров, большой поток клиентов перемещает свой капитал из банковских депозитов в рублевые и еврооблигации. В результате в России уже более 15% сбережений у населения хранятся в виде ценных бумаг.

Фондовый рынок России — рынок молодой, но быстро набирающий обороты. По объёмам торгов на Московской бирже лидирует валютный рынок. Пользуются инвесторы и другими финансовыми инструментами, у каждого есть свои преимущества. Валюта привлекательна своей стабильностью, еврооблигации или облигации — ликвидностью, то есть возможностью продать их в любой момент без потери процентов в отличие от банковских депозитов.

Познакомили самарских инвесторов и с относительно новым инвестиционным продуктом — ETF (иностранные инвестиционные биржевые фонды). Сегодня этот инвестиционный сектор только начинает развиваться, но у него большие перспективы. Интересен он инвесторам тем, что появилась возможность через Московскую биржу размещать средства в отраслевые зарубежные рынки, например, IT-сектор США.

"Во многом успех инвестора зависит от вовремя полученной информации и умения правильно эту информацию проанализировать. Мы делимся с нашими клиентам инвестиционными идеями, которые способны принести высокий доход, стараемся первыми рассказать о новых тенденциях на рынках и создать условия для комфортного и эффективного использования финансовых ресурсов", — говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.