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Отпразднуй юбилейный Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

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20 октября завод "Балтика-Самара" приглашает совершеннолетних горожан вместе отпраздновать V Oсtober Beer Festival (18+). Гости узнают, как в России производят пиво по международным стандартам, и откроют секрет успеха "Балтики", которая с 1996 г. является лидером пивоваренного рынка страны.

Фото: фото предоставлено компанией "Балтика"

В этом году организаторы решили рассказать о различных аспектах качества эталонного пива. В ходе интерактивных экскурсий под руководством профессионального гида гости компании отправятся в самое сердце пивоварен, чтобы увидеть все этапы создания янтарного напитка, узнают о международных успехах российских производителей, примут участие в специальном турнире Beer Quiz, посетят мастер-класс по правилам дегустации в финале маршрута и смогут лично убедиться в высоком качестве "балтийского" пива.

Вячеслав, участник October Beer Festival-2017: "У "Балтики" получилось создать атмосферу настоящего европейского фестиваля: музыка, костюмы, антураж, конкурсы и, конечно, пиво. Огромные танки, линии розлива, полная автоматизация — масштабы предприятия приводят в восторг! В Самаре это самый крупный и современный пивоваренный завод. Понравилось, что гид смогла ответить на все вопросы — такая компетенция и знание своего дела поражает. В общем, после того, как я сам все увидел своими глазами, в качестве "балтийского" пива уверен!"

Записаться на юбилейный Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре можно на сайте или по телефону

горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.

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