Отпразднуй юбилейный Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

В этом году организаторы решили рассказать о различных аспектах качества эталонного пива. В ходе интерактивных экскурсий под руководством профессионального гида гости компании отправятся в самое сердце пивоварен, чтобы увидеть все этапы создания янтарного напитка, узнают о международных успехах российских производителей, примут участие в специальном турнире Beer Quiz, посетят мастер-класс по правилам дегустации в финале маршрута и смогут лично убедиться в высоком качестве "балтийского" пива.

Вячеслав, участник October Beer Festival-2017: "У "Балтики" получилось создать атмосферу настоящего европейского фестиваля: музыка, костюмы, антураж, конкурсы и, конечно, пиво. Огромные танки, линии розлива, полная автоматизация — масштабы предприятия приводят в восторг! В Самаре это самый крупный и современный пивоваренный завод. Понравилось, что гид смогла ответить на все вопросы — такая компетенция и знание своего дела поражает. В общем, после того, как я сам все увидел своими глазами, в качестве "балтийского" пива уверен!"

Записаться на юбилейный Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре можно на сайте или по телефону

горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.